El gasto de estadounidenses en “compra ahora, paga después” superó los $160 mil millones el año pasado

A medida que el costo de vida aumenta y los precios altos empujan a los estadounidenses a presupuestos más ajustados, la modalidad del “compra ahora, paga después” (buy now, pay later) está tomando cada vez más fuerza, dejando de emplearse no solo como una herramienta para comprar grandes cosas, sino también para manejar gastos cotidianos que les permitan llegar a fin de mes.

Sin embargo, aunque esta modalidad de pago resulte atractiva, expertos en finanzas personales aconsejan ser cautelosos, ya que en muchas ocasiones, si no se sabe cómo aprovechar sus beneficios, puede endeudarlo aún más y afectar su puntuación crediticia.

No obstante, mientras la inflación supere los ingresos de los consumidores estadounidenses y reduzca sus capacidades de compras y ahorros, muchos verán la opción de “compra ahora, paga después” como una alternativa.

Es por esa razón que una investigación publicada recientemente por la Reserva Federal reveló que tan solo el año pasado, los estadounidenses gastaron más de $160,000 millones de dólares en esta forma de pago, aumentando casi un 80% desde 2023, y su uso más frecuente fue en gastos básicos y cotidianos como alimentos, alquiler, transporte, facturas, entre otros.

La mayoría de estos planes cuentan con cuatro cuotas que deben ser pagadas por los consumidores en el lapso de seis semanas, y aunque puede resultar atractivo el 0% de inicial en alguno de los casos, según Ed de Haan, profesor de la Escuela de Negocios de Stanford, recomienda estar atento a las letras pequeñas.

El experto señala que “están surgiendo los llamados productos de compra ahora y paga después, que no son buenas ofertas en absoluto. Algunos de ellos cobran comisiones elevadas, tanto por adelantado como si te retrasas en un pago”, indicó a AP.

Si bien, anteriormente, las modalidades de este tipo de préstamos no afectaban el puntaje crediticio, ahora hay que tomar en cuenta que muchas de las plataformas suelen reportarles a las grandes entidades bancarias las actividades de sus clientes y esto puede ser un problema a futuro.

“Por ahora, acogerse a un plan de compra ahora y paga después no afectará su historial crediticio de ninguna manera, pero no realizar un pago sí puede, así que ahí es donde realmente debe tener cuidado”, señaló Sara Rathner, experta en tarjetas de crédito de NerdWallet.

Asimismo, de Haan aconseja que lo mejor es evaluar muy bien para qué realmente se va a emplear esta opción; según el experto, lo mejor es pedir prestado lo que se puede devolver. “El consejo general sobre el crédito es que es muy fácil gastar y difícil pagar, pero la mayoría de nosotros no somos buenos para hacer predicciones acertadas sobre lo que podremos pagar en el futuro”, dijo.

En este caso, Rathner sugiere buscar alternativas, sobre todo para costear lo básico, sin necesidad de endeudarse. “Si tienes dificultades para comprar comida y te estás endeudando para conseguirla, quizás sea el momento de buscar ayuda adicional. Así que esperamos que esto les facilite las cosas a ti y a tu familia durante este difícil momento”.

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