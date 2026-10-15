Índice de precios al productor en EE.UU. aumentó un 1.3% en septiembre

Según datos presentados este jueves por la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos (BLS), el Índice de Precios al Productor (IPP) aumentó un 1.3% en septiembre, ubicándose en los 6.3% interanual, una de las cifras más altas desde 2022.

Para el cierre del mes pasado, los precios mayoristas se presentaron al alza en medio de costos de la energía mucho más elevados, impulsados por la prolongada guerra entre Estados Unidos e Irán que ha marcado un eje decisivo en los precios del petróleo y la gasolina.

De acuerdo con datos de AAA, actualmente el precio de la gasolina en Estados Unidos se ubica en los $4.33 dólares por galón, mientras que el diésel alcanza los $6.31 dólares por galón; este último ha estado influyendo en sectores como agricultura y transporte, provocando un aumento en el costo de los alimentos.

Los datos del Índice de Precios al Productor presentados este jueves por BLS se publican un día después de conocerse que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) aumentó durante el mes de septiembre 0.6%, ubicando la tasa inflacionaria interanual en los 3.7% desde los 3.4% de agosto.

El informe destaca que el precio del combustible fue el principal impulsor del aumento, con un incremento de 9.1% y un acumulado del 34.2% en los últimos 12 meses. La vivienda también aumentó un 0.4%, alquileres un 0.2%, tarifas aéreas 1.2%, automóvil 0.7%, y gastos discrecionales como ropa y calzado un 0.3%.

Por su parte, la inflación subyacente igualmente se mostró al alza con un aumento mensual del 0.3% y 2.6% interanual.

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