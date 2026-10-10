¿Cuánto hubieras ganado si invertiste $10,000 en acciones de Amazon hace 10 años?

Invertir en la bolsa puede parecer una decisión arriesgada cuando no se sabe qué empresas lograrán mantenerse en la cima con el paso del tiempo. Solo inversionistas como Warren Buffett logran ganancias estratosféricas analizando detenidamente a las empresas en las que invierten. Pero más allá de tu experiencia y conocimiento, si invertiste $10,000 en acciones de Amazon, la compañía no solo creció, se convirtió en todo un referente del comercio electrónico mundial, dejando buen dinero de rendimiento para quienes confiaron en ella.

Quienes compraron acciones de Amazon hace una década y conservaron sus títulos hasta octubre de 2026 tienen motivos para revisar el rendimiento de aquella decisión. Según un análisis de The Motley Fool, las acciones de la compañía subieron un 493% en los 10 años transcurridos hasta el 2 de octubre de 2026. Ese avance habría convertido una inversión de $10,000 dólares en una participación valorada en más de $59,300 dólares.

Así habría crecido una inversión de $10,000 dólares en Amazon

El resultado muestra el potencial que puede tener una inversión a largo plazo en una empresa que logra ampliar sus operaciones y aumentar sus ingresos. Con el rendimiento señalado, una persona que hubiera destinado $10,000 dólares a comprar acciones de Amazon hace 10 años tendría hoy una cantidad cercana a seis veces su capital inicial.

La diferencia entre el dinero invertido y el valor actual de las acciones sería de aproximadamente $49,300 dólares en ganancias, sin contar impuestos, comisiones ni otros costos asociados a la inversión. Se trata de un resultado histórico, no de una garantía de que la compañía vaya a repetir el mismo desempeño en el futuro.

Amazon forma parte del grupo conocido como los Siete Magníficos, integrado por grandes empresas tecnológicas que han atraído la atención de los mercados financieros por su tamaño, su capacidad de innovación y sus perspectivas de crecimiento. Su estrategia se ha caracterizado por buscar oportunidades en diferentes sectores, lo que le ha permitido desarrollar varias fuentes de ingresos.

Los ingresos de Amazon explican parte de su crecimiento

Una de las claves para entender la evolución de sus acciones es el aumento de las ventas. Durante el segundo trimestre de 2026, Amazon registró $201,000 millones de dólares en ventas netas, de acuerdo con la información proporcionada por la empresa. La cifra representa un incremento del 560% frente al mismo trimestre de 2016.

Ese crecimiento refleja la expansión del negocio durante una década. Amazon no depende exclusivamente de la venta de productos por internet: también ha desarrollado operaciones en áreas como los servicios tecnológicos en la nube, la publicidad digital y las suscripciones.

La combinación de estos negocios ha contribuido a ampliar su presencia comercial y a sostener el interés de los inversionistas. Cuando una empresa consigue aumentar sus ingresos durante periodos prolongados, puede generar expectativas de mayores beneficios futuros; no obstante, las ventas por sí solas no determinan el precio de una acción, pues también influyen los costos, los márgenes de rentabilidad, la competencia y las condiciones generales del mercado.

¿Conviene invertir en acciones de Amazon durante los próximos 10 años?

El rendimiento de la última década puede resultar atractivo para quienes evalúan invertir en Amazon, pero sería un error asumir que las acciones volverán a subir un 493% durante los próximos 10 años. Las empresas que ya alcanzaron un tamaño considerable enfrentan desafíos distintos a los de sus primeras etapas de crecimiento.

Además, el precio de sus acciones puede verse afectado por cambios en el consumo, nuevas regulaciones, inversiones en infraestructura y tecnología, o una competencia más intensa. Incluso las compañías más grandes pueden atravesar periodos de caídas bursátiles, por lo que comprar sus títulos implica asumir riesgos.

Para quienes viven en Estados Unidos y consideran invertir en el mercado de valores, el caso de Amazon ofrece una referencia sobre la importancia del tiempo y del crecimiento empresarial. Sin embargo, antes de invertir conviene evaluar la situación financiera personal, el horizonte de inversión y la capacidad de soportar pérdidas.

Es recomendable evitar concentrar todos los ahorros en una sola compañía, por conocida que sea. Diversificar entre diferentes empresas y sectores puede ayudar a reducir el impacto de una caída individual.

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