Considerada una de las figuras de mayor peso en el Partido Demócrata, Nancy Pelosi afirma que sus detractores la convirtieron en “la villana” de la política.

Invitada a participar en el pódcast “Tea&Vodka”, la mujer quien —durante ocho años divididos en dos etapas distintas— fungió como presidenta de la Cámara de Representantes, señaló que se creó una falsa narrativa en torno al papel que llegó a desempeñar como congresista.

“Me convirtieron en la villana. Siempre tiene que haber un villano; me crearon como tal”, indicó.

Desde noviembre del año pasado, luego de permanecer cerca de la mitad de su vida en la Cámara de Representantes, la demócrata de Baltimore anunció que al concluir su actual mandato en el Congreso se retiraría de manera definitiva de la política.

“Les digo a mis colegas en la Cámara todo el tiempo, sin importar qué título me hayan otorgado —presidenta, líder, whip (encargada de disciplina)—, no ha habido mayor honor para mí que pararme en el pleno de la Cámara”, señaló a través de una publicación en la plataforma X, anteriormente conocida como Twitter.

Uno de los controversiales pasajes en la trayectoria de Pelosi se produjo en 2020, cuando al finalizar el discurso del presidente Donald Trump sobre el Estado de la Unión, Pelosi se levantó y, a manera de repudio, rasgó las páginas del texto por la mitad para después colocarlas sobre el estrado.

After a dark night for our nation, the American people chose decency over fear, justice over cruelty and gave proof through the night that our flag is still there.



Now, Democrats must redeem that hope by delivering For The People! -NP pic.twitter.com/zM3L86sUUG — Nancy Pelosi (@TeamPelosi) November 17, 2026

Cuatro años después, el apellido de Pelosi volvió a acaparar la atención de la prensa al ser señalada como la mujer que forzó a Joe Biden a renunciar a sus aspiraciones de reelegirse al frente de la Casa Blanca, lo cual la hizo acreedora al mote de “La Madrina” promovido por sus detractores en algunos souvenirs.

“No me gusta en absoluto. No me gusta que la gente haga pins y los reparta como si fueran un regalo. No me hace gracia”, expresó durante una ponencia organizada por el portal Político, en agosto de 2024.

El punto es que hasta el propio Biden, a través de la publicación de sus memorias recientemente publicadas, le echó en cara su indebido proceder.

“Públicamente seguía diciendo que era mi decisión, pero en privado trabajaba frenéticamente entre bastidores para lograr que los funcionarios electos y los delegados de Biden desertaran.

Me dijo que todas las encuestas que había visto indicaban que no podía ganar, pero que podría ser el George Washington de nuestra época si le pasaba el testigo”, escribió.

De cualquier manera, Pelosi pasó a la historia por haber sido la primera mujer en la historia de Estados Unidos en presidir la Cámara Baja y, cuando resta menos de mes y medio de poner fin a su ciclo político, refiere que —pese al camino labrado— quedan muchos obstáculos por librar para su género.

“Ahora tenemos tantas mujeres que la situación es un poco diferente. Sin embargo, continúa siendo un reto para las mujeres”, enfatizó.

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