En sus memorias recientemente publicadas, Joe Biden, expresidente de la nación, despotricó en contra de Nancy Pelosi y Chuck Schumer por haber liderado una rebelión en su contra para, en su momento, obligarlo a renunciar a sus aspiraciones de relegirse al frente de la Casa Blanca.

Este martes, fue puesto a la venta “Prométeme, Estados Unidos”, el nuevo libro del hombre que gobernó al país del 2021 al 2025, donde además de referirse a ciertos puntos sobresalientes de su gestión, responsabilizó con nombre y apellido a quienes considera que forzaron la finalización anticipada de su campaña de reelección.

“Públicamente seguía diciendo que era mi decisión, pero en privado trabajaba frenéticamente entre bastidores para lograr que los funcionarios electos y los delegados de Biden desertaran.

Me dijo que todas las encuestas que había visto indicaban que no podía ganar, pero que podría ser el George Washington de nuestra época si le pasaba el testigo”, escribió Biden en un apartado de sus memorias describiendo lo que hizo Nancy Pelosi.

Small businesses are what the American spirit is all about. I especially treasure independent bookstores. That’s why I’ve partnered with a few stores to share signed copies of my new book, PROMISE ME, AMERICA. It’s out on Tuesday, and you can order your copy now at? pic.twitter.com/3lpNx4S4N3 — Joe Biden (@JoeBiden) November 12, 2026

De hecho, además de apuntar hacia la expresidenta de la Cámara de Representantes, también señaló a Chuck Schumer, líder de los demócratas en el Senado, por haber truncado su campaña al aconsejar a varios congresistas demócratas para dejar de apoyarlo.

Aunque el 21 de julio de 2024, el exmandatario puso fin a su campaña en busca de una hipotética reelección, en su libro insiste en haber sido la persona mejor preparada para enfrentarse a Donald Trump.

En otro apartado, Biden descarta rotundamente haber tratado de ocultar el cáncer que padece, pues de haberse enterado cuando todavía gobernaba a la nación, ni siquiera se habría atrevido a lanzar una campaña en busca de permanecer otros cuatro años al frente del gobierno.

“Que alguien piense que yo intentaría ignorar u ocultar un cáncer que está devastando mi cuerpo es absurdo”, enfatizó.

Hasta mayo de 2025, púbicamente se reconoció que al político de 83 años padecía cáncer de próstata. No obstante, desde un año antes, sus detractores insistían en destacar algo extraño afectando a su salud.

A lo largo de este año, las apariciones públicas de Joe Biden se han reducido e incluso su hijo Hunter compartió semanas atrás que cada vez le cuesta más trabajo seguir luchando con la enfermedad que padece.

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