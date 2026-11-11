Biden admite que no habría buscado la reelección en 2024 si hubiera sabido que tenía cáncer

El expresidente Joe Biden reconoció que habría tomado una decisión muy distinta sobre su futuro político si hubiera sabido que padecía cáncer mientras buscaba permanecer otros cuatro años en la Casa Blanca. En una entrevista con la revista People, aseguró que no habría continuado con su candidatura presidencial de 2024 si hubiera conocido la causa de los malestares que experimentaba.

“Si hubiera sabido que me sentía mal porque tenía cáncer, no habría seguido adelante. No creo que un hombre de 80 años con cáncer deba presentarse a la presidencia“, declaró Biden, de 83 años, en la conversación publicada este miércoles.

La entrevista llega antes del lanzamiento de sus memorias, Promise Me, America, previsto para el próximo 17 de noviembre, en las que también aborda su decisión de abandonar la carrera presidencial.

Biden habla de su cáncer y la campaña

El exmandatario anunció en mayo de 2025 que padecía cáncer de próstata metastásico en etapa 4, que se había extendido a los huesos. El diagnóstico se conoció cuatro meses después de abandonar la Casa Blanca.

Durante la entrevista, Biden explicó que completó un tratamiento de radiación y actualmente recibe terapia hormonal. También aseguró que los últimos estudios no muestran que la enfermedad se haya extendido más allá de los huesos.

“Me siento bien. Tengo todas mis facultades y acceso a todo lo que tenía antes”, afirmó al hablar sobre su estado de salud.

El diagnóstico reabrió preguntas sobre la salud del expresidente durante sus últimos meses en el poder y sobre cuándo pudo haberse detectado la enfermedad.

Resta importancia al debate con Trump

Biden también volvió a referirse al debate presidencial de junio de 2024 contra Donald Trump, una actuación que provocó fuertes cuestionamientos sobre su edad y capacidad para continuar en la contienda.

Pese a que su desempeño aceleró las presiones dentro del Partido Demócrata para que abandonara la candidatura, el expresidente insistió en que no fue un episodio determinante.

“Para mí, no tuvo mucha importancia”, dijo. Agregó que esperaba participar en otro debate, pero que su ausencia no le preocupó.

Semanas después de aquel enfrentamiento televisado, Biden anunció su retirada y respaldó a Kamala Harris, quien terminó perdiendo las elecciones frente a Trump.

Sus memorias llegarán en noviembre

En la conversación, Biden también defendió su decisión de buscar un segundo mandato y sostuvo que, mientras estuvo en la presidencia, consideraba que tenía la experiencia necesaria para desempeñar el cargo.

Su próximo libro, Promise Me, America, abordará su gestión, las decisiones que tomó y su salida de la carrera presidencial.

Sin embargo, el cáncer de próstata limitará sus actividades para promocionarlo. El expresidente ya había adelantado que no podrá participar en tantas entrevistas y presentaciones como esperaba.

Aun así, aseguró que mantiene la esperanza de que sus memorias permitan explicar su versión de los acontecimientos que marcaron el final de su presidencia.

Sigue leyendo: