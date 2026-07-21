Tribunal mantiene abierta la difusión de los audios de Biden con su biógrafo

El expresidente Joe Biden sufrió un revés judicial después de que un tribunal federal de apelaciones rechazó su petición para impedir que el Departamento de Justicia (DOJ) entregue transcripciones y grabaciones de audio de conversaciones que sostuvo hace casi una década con su biógrafo, Mark Zwonitzer. No obstante, la corte decidió suspender temporalmente la entrega del material hasta el 3 de agosto, con el objetivo de dar tiempo a nuevas apelaciones.

A decir de CBS News, la decisión fue emitida por un panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones del Circuito del Distrito de Columbia, que resolvió, por mayoría de dos votos contra uno, que Biden no demostró que los documentos deban permanecer confidenciales.

La corte prioriza el interés público

En la opinión mayoritaria, los jueces Sri Srinivasan y Gregory Katsas concluyeron que el posible impacto en la privacidad del expresidente no supera el interés público de conocer el material utilizado durante la investigación del exfiscal especial Robert Hur sobre el manejo de documentos clasificados.

“Concluimos que Biden no ha demostrado la probabilidad de que los materiales solicitados deban mantenerse confidenciales”, señalaron los magistrados.

Los jueces agregaron que las grabaciones podrían ayudar al público a comprender cómo se desarrolló la investigación y por qué el fiscal especial tomó la decisión de no presentar cargos.

Biden insiste en proteger su privacidad

La jueza Florence Pan emitió un voto disidente y advirtió que la resolución abre la puerta a la divulgación prematura de conversaciones privadas obtenidas durante una investigación penal que no terminó en acusaciones.

Por su parte, TJ Ducklo, portavoz de Biden, criticó el fallo y aseguró que las conversaciones fueron entregadas al gobierno bajo el entendido de que permanecerían confidenciales.

“El presidente Biden no está de acuerdo con la decisión de hoy, pero respeta a los tribunales y el papel fundamental que desempeña un poder judicial independiente”, afirmó Ducklo.

Las grabaciones fueron realizadas entre 2016 y 2017 para la elaboración del libro “Promise Me, Dad”. Años después, la Fundación Heritage solicitó el acceso al material mediante la Ley de Libertad de Información (FOIA), argumentando que era relevante para evaluar las conclusiones del informe elaborado por Robert Hur.

Mientras continúan las apelaciones, el tribunal mantendrá suspendida la entrega de los audios hasta principios de agosto.

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