Borrador sobre el informe de la derrota de Kamala Harris en las elecciones culpa a Joe Biden

El Comité Nacional Demócrata (DNC) publicó lo que se considera la autopsia del desastroso resultado obtenido por la exvicepresidenta de la nación en las urnas, esto pese a los más de $1,000 millones de dólares recaudados a través de donaciones para su campaña.

En el texto preliminar sobre el informe del descalabro de Kamala Harris en las elecciones presidenciales de 2024 se responsabiliza a la administración Biden.

Paul Rivera, consultor demócrata y autor del análisis, señaló estar convencido que la falta de investigación fue una de las principales razones para exhibir a Kamala Harris como alguien incapaz de conectar con sectores clave del electorado que a la postre marcaron la diferencia entre el ganador y quien perdió en la boleta.

“Una vez anunciado el cambio de candidata, el equipo de encuestas se apresuró a realizar tres estudios sobre el terreno: uno sobre la biografía y la trayectoria de la vicepresidenta, otro sobre su visión y plan, y un tercero sobre los ataques y las respuestas. Se solicitó a miembros del equipo de la vicepresidenta que reconstruyeran y actualizaran su propia investigación de 2019, pero ni siquiera ellos tenían claro si dicha investigación había llegado al equipo de encuestas.

Los resultados de la investigación se recopilaron en un informe que se compartió con los líderes de la campaña. Este informe sirvió de guía para las conversaciones que mantuvieron con ellos, pero los encuestadores nunca informaron a la candidatura”, indica parte del análisis.

Kamala Harris se derrumbó al observar que el voto de la ciudadanía no la respaldó como pensaba. (Crédito: Jacquelyn Martin / AP) Crédito: Jacquelyn Martin | AP

Sin embargo, lo más controversial de las conclusiones sobre porqué Harris fue superada ampliamente por Donald Trump recae en la presunta falla de la Casa Blanca al no haberla preparado como debía para estar a la altura de encarar un reto que terminó por superar su capacidad.

“La Casa Blanca no posicionó ni preparó a la vicepresidenta. Si la Casa Blanca hubiera explorado y evaluado maneras de aprovechar la influencia de Kamala Harris al principio de la administración, tal vez habría mejorado la posición del presidente, y sin duda podría haberla ayudado a prepararse para liderar la candidatura”, enfatiza el texto.

En otro apartado se destaca que, si Joe Biden se hubiera aferrado a seguir con su campaña en busca de una hipotética reelección, algunos demócratas luchando por ocupar cargos menores habrían sido arrastrados a tropiezos similares como el experimentado por la exvicepresidenta.

“Si Biden hubiera permanecido en la boleta electoral, los demócratas que se presentaban a otros cargos podrían haber enfrentado desafíos aún mayores”, indica el análisis.

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