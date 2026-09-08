Joe Biden afirma que “funcionó” su tratamiento para detener el avance del cáncer en su cuerpo

Joe Biden, expresidente estadounidense, reapareció en redes sociales y a través de una publicación en la plataforma X, anteriormente conocida como Twitter, causó extrañez por un confuso mensaje compartido a sus seguidores donde brinda una actualización sobre su estado de salud.

En mayo de 2025, la oficina del expresidente de 83 años dio a conocer que padecía un agresivo de cáncer de próstata con metástasis ósea.

No obstante, gracias a un novedoso tratamiento, cinco meses después se anunció que se había logrado encapsular a la enfermedad.

Durante el periodo en que recibió terapia, Biden apareció en un par de eventos, lo cual fue interpretado como una señal de mejoramiento en su salud, pero después todo apunta a una descompensación en su organimo.

De hecho, hacia finales del mes pasado, durante una entrevista concedida a la BBC de Londres, su hijo Hunter Biden mencionó que el político de Pensilvania estaba bastante débil, pues su cáncer se había extendido a otras partes de su cuerpo.

“El cáncer se ha extendido, ha hecho metástasis en los huesos y en otros lugares. Es realmente triste verlo”, señaló.

Every September we mark Prostate Cancer Awareness Month. This year it’s more personal for me.



More than 330,000 American men this year will hear the words we did last spring when I was diagnosed with prostate cancer. By the time we found it, it had already spread to my bones.? — Joe Biden (@JoeBiden) September 8, 2026

Al señalamiento del controversial abogado se ligaron días más tarde las palabras de Jill Biden, exprimera dama de la nación, quien calificó el diagnóstico de su esposo como algo “impactante”, esto a partir de que ya se le aplicó lo más avanzado de la medicina presuntamente sin ver una mejoría en su condición.

Por ello, resultó sorpresivo el mensaje más reciente escrito presuntamente por Biden, pues su ambigua redacción no define que tan bien o mal se encuentra.

“Estoy profundamente agradecido a los médicos, enfermeras y demás profesionales sanitarios que me ayudaron a controlar mi cáncer y que siguen cuidándome tan bien.

Su habilidad, dedicación y compasión significan muchísimo para mí. El tratamiento de radiación del otoño pasado funcionó según lo previsto y sigo haciendo las cosas que me importan, como terminar mis memorias”, señaló.

Cabe señalar que este viernes se espera contar con la presencia del expresidente en el evento conmemorativo a realizarse en la denominada zona cero de Nueva York donde, 25 años atrás, dos aviones comerciales fueron estrellados contra de las denominadas torres gemelas causando muerte y destrucción.

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