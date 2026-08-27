Jill Biden define como heroica la decisión de su esposo de haber renunciado a buscar su reelección

Jill Biden, exprimera dama de la nación, describió como heroica la decisión de su esposo de haber renunciado a su campaña en busca de una hipotética reelección al frente de la Casa Blanca.

Ante la presión ejercida por la cúpula del Partido Demócrata, el 21 de julio de 2024, Joe Biden anunció que renunciaría a su candidatura en busca de prologar su mandato al frente de la Casa Blanca durante cuatro años más.

Dicha posición asumida surgió después de su desastrosa aparición en el debate por televisión que sostuvo frente a Donald Trump, donde por momentos titubeo, se quedó en silencio y durante algunos instantes hasta agachó la mirada frente a las cámaras evidenciando carecer de vigor y certidumbre para continuar al frente de la presidencia de la nación más allá del periodo estipulado para su primer mandato.

De hecho, desde hacía meses, circulaba una versión señalando que la salud del demócrata se encontraba bastante mermada.

Meses después de haber concluido su mandato, se reveló que Joe Biden padecía cáncer en los huesos, enfermedad que se le está complicando. (Crédito: Gerald Herbert / AP)

Sin embargo, durante su aparición en el podcast “The Jamie Kern Lima Show”, Jill Biden afirmó que desde el primer día en que su esposo arribó a la presidencia tuvo claro que gobernaría sólo un periodo y el hecho de haber cambiado de plan se lo atribuyó a los miembros de su propio partido.

“Después de las elecciones de mitad de mandato, en las que ganamos, y como saben, a los demócratas les iba tan bien, todo el mundo se acercaba a Joe y a mí y nos decía: ‘Tiene que seguir adelante’. Sus asesores lo decían. La gente lo decía por todas partes, en la calle. ‘Tiene que presentarse a las elecciones’”, expresó.

Asimismo, la exprimera dama aclaró que la decisión de abandonar la carrera por la reelección fue tomada por Joe Biden y nadie más.

“Creo que Joe vio hacia dónde se dirigían las cosas y decidió hacerse a un lado. Me pareció heroico lo que hizo. Lo dejó todo. Le dije: ‘Toma esta decisión tú mismo. Sea cual sea la decisión que tomes, tienes que poder vivir con ella el resto de tu vida. No voy a opinar a favor ni en contra’. Y me mantuve firme en eso”, subrayó.

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