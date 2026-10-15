Kamala Harris responsabilizó a Joe Biden por no frenar al gobierno israelí en la “guerra” de Gaza

Kamala Harris, ex vicepresidenta de la nación, responsabilizó al ex mandatario Joe Biden por no haber frenado el plan del gobierno israelí para devastar la Franja de Gaza.

Desde el 7 de octubre de 2023, la nación judía ha cobrado revancha de un atentado orquestado por el grupo islámico Hamas que provocó la muerte de 1,195 israelís.

A pesar del rechazo de la comunidad internacional ante la posición asumida por Benjamin Netanyahu, primer ministro israelí, de arrasar con todo lo que huela a Palestina, sus ataques no cesan.

En la actualidad, se reportan más de 74,000 palestinos fallecidos y la cifra de heridos ya sobrepasó los 175,000 heridos.

Organismos internacionales estiman que al menos 82% de los edificios e infraestructuras en Gaza han sido dañados o completamente destruidos, todo ello bajo el respaldo del gobierno estadounidense.

NEW: Kamala Harris acknowledges that the Biden-Harris administration should have acted sooner and more forcefully to hold the Israeli government accountable for its conduct in Gaza. pic.twitter.com/vRF6C2L8gM — harris4potus (@kdh4potus) October 14, 2026

Por extraño que suene, durante la Conferencia en Memoria de Asan en Seúl, Corea del Sur, Kamala Harris señaló que Estados Unidos había incumplido con su “obligación moral con los derechos humanos y el derecho internacional”.

“Más recientemente, el fracaso en utilizar nuestra influencia para frenar la horrible conducta del gobierno israelí en la guerra de Gaza, tanto bajo la administración actual, que le ofrece a Netanyahu un cheque en blanco, como bajo nuestra administración anterior, donde deberíamos haber actuado antes y con más contundencia”, indicó, esto de acuerdo con el medio de comunicación israelí Haaretz.

Sobre la recta final de su etapa como responsable de guiar a la nación, Biden reiteró que el apoyo de Estados Unidos a Israel era inquebrantable, pero subrayó su desacuerdo con las tácticas bélicas y las muertes de civiles palestinos producidas.

Lo destacado de ello es que, en ningún momento, se escuchó la voz de Kamala Harris criticar al plan de Israel como lo está haciendo en la actualidad para ganarse la simpatía de los ciudadanos cansados de que el gobierno estadounidense destine miles de millones de dólares para dotar a Israel de armento, municiones y dinero, mientras millones de estadounidenses batallan por salir adelante frente a los incrementos de precios generados por las guerras patrocinadas por el gobierno estadounidense.

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