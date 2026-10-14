“La gente está harta de tener que elegir entre gasolina y comida”, denuncia Kalama Harris

Kamala Harris, ex vicepresidenta de la nación, arremetió en contra del presidente Donald Trump por la falta de una estrategia para facilitar poner fin a la guerra en contra de Irán, la cual ha metido a millones de estadounidenses en serios problemas al no poder encarar el alza en el precio de los combustibles y por consiguiente en el resto de los alimentos y servicios.

A través de un mensaje compartido en la plataforma X, anteriormente conocida como Twitter, Kamala Harris culpó al jefe de la nación de haber puesto a los ciudadanos en una situación delicada debido a que casi todo se incrementó a partir de la imposición de aranceles a las importaciones con destino en Estados Unidos, pero todavía más después de siete meses de estar inmersos en una guerra estancada frente a un adversario en teoría militarmente inferior.

“La gente está harta de tener que elegir entre gasolina y comida, porque ambas son demasiado caras debido a la guerra de Donald Trump en Irán. Están hartos de hacer malabares para pagar el alquiler, la guardería y la atención médica, cuando el costo de cada una aumenta mientras que el sueldo no se mueve. Están hartos de las mentiras de Donald Trump. Están hartos de su crueldad. Y están listos para detenerlo”, escribió.

Californians' lives are not expendable in Donald Trump's unhinged, reckless war in Iran.



This is yet another callous comment from the tyrant in the White House who dragged the American people into a war that we do not want. https://t.co/rfR6qneFia — Kamala Harris (@KamalaHarris) October 6, 2026

Bajo la perspectiva de la demócrata a quien Trump derrotó en la boleta electoral en 2024, en tres semanas se producirá una revancha para su partido y la oportunidad para el esto de los ciudadanos de remediar el error cometido al creer en el proyecto vendido por el magnate neoyorquino.

“En 21 días, tenemos la oportunidad de elegir líderes que pondrán freno a la administración insensible, corrupta e incompetente de Donald Trump. Permítanme presentarles a algunos de ellos”, enfatizó.

En una publicación anterior, la demócrata californiana afirmó que el hecho de negociar la compra de diésel con Rusia respondía al interés de temporalmente abaratar su precio, al menos hasta haber pasado las elecciones donde se define, entre otras cosas, el control de la Cámara de Representantes, el Senado y 36 gubernaturas en disputa.

“Donald Trump y su guerra en Irán son los culpables de los altísimos precios del diésel y la gasolina en nuestro país. Su última estratagema —comprar combustible a su amigo Vladimir Putin— denota debilidad y ayudará a financiar la guerra de Rusia, pero no hará nada para que la vida sea más asequible para las familias estadounidenses”, puntualizó.

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