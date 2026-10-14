Kamala Harris propone que Puerto Rico y Washington D.C. se conviertan en estados

Con el objetivo de asumir el control de la Cámara de Representantes mediante un triunfo en las elecciones intermedias a celebrarse en noviembre, Kamala Harris, ex vicepresidenta de la nación, está impulsando varias propuestas para atraer a los ciudadanos y entre ellas destaca lograr que Puerto Rico y Washington D.C. se conviertan en estados.

Durante su participación en el podcast “Baby, This is Keke Palmer”, la demócrata de 61 años señaló como un tema prioritario en la agenda de su partido realizar modificaciones en la Corte Suprema.

“El trabajo que podemos hacer para recuperar la Cámara de Representantes y el Senado se centrará en varios aspectos. Por ejemplo, creo que necesitamos ampliar la Corte Suprema.

Necesitamos más magistrados en la Corte Suprema para que podamos tener un tribunal que realmente refuerce el espíritu y los principios de la Constitución de los Estados Unidos”, indicó.

@kekepalmerpodcast VP Kamala Harris isn’t holding back on why sitting out an election is the fastest way to lose your seat at the table. When you look at history and where things are leaning globally, staying active in the conversation is more critical than ever. Catch more of Keke and VP Kamala Harris on Baby, this is Keke Palmer! BabyThisIsKekePalmer VPKamalaHarris KekePalmer ♬ original sound – Baby, this is Keke Palmer – Baby, this is Keke Palmer

Asimismo, en el radar de la californiana que perdió en las elecciones anteriores la posibilidad de convertirse en la primera mujer en fungir como presidenta estadounidense también figura el Colegio Electoral y la opción de transformar a Puerto Rico y Washington en estados.

“Creo que deberíamos presionar para que se haga lo posible por cambiar el Colegio Electoral. Se trata de que el voto popular importe.

Deberíamos presionar para que Puerto Rico y Washington D.C. se conviertan en estados. Estas son algunas de las cosas estructurales que necesitamos hacer, también restablecer el cuidado infantil asequible”, subrayó.

Con respecto a la ventaja que la mayoría de las encuestas anticipadas muestran hacia el Partido Demócrata, Harris confía en haber conectado con los ciudadanos decepcionados de las políticas de Trump y, a partir de ello, lograr su respaldo en la boleta el próximo 3 de noviembre.

“Nuestra capacidad para poner en el Congreso a personas que digan no a medidas como recortar un billón de dólares de Medicaid será poderosa y tendrá un impacto inmediato en la gente.

Podemos poner fin a nuestra capacidad de elegir en el Congreso a personas que digan basta a la corrupción, basta a la eliminación de la financiación para la investigación sobre temas como los fibromas, algo que han hecho bajo el pretexto de atacar la DEI (Diversidad, Equidad e Inclusión). Hay medidas que no solo son útiles, sino que también implican detener lo que es perjudicial, y que podemos tomar de inmediato con estas elecciones de mitad de mandato”, enfatizó.

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