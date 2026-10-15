“Biden y su administración nos fallaron en nuestra frontera sur”, afirma el demócrata James Talarico

James Talarico, candidato demócrata al Senado, se volcó en contra del desempeño de la administración Biden para enfrentar al fenómeno migratorio en la frontera limítrofe con México.

Sobre la recta final de su campaña en busca de un escaño para representar a Texas, lo cual significaría una auténtica sorpresa en las elecciones de mitad de mandato, pues los conservadores llevan mucho tiempo ejerciendo un pleno dominio en la región de la “Estrella solitaria”, Talarico emitió una corta declaración, pero contundente hacia la política migratoria implementada durante cuatro años por Joe Biden en la frontera sur, permitiendo el ingreso de cientos de miles de extranjeros carentes de estatus legal.

“Biden y su administración nos fallaron en nuestra frontera sur”, señaló quien a la par de aspirar a convertirse en legislador también sueña con llegar a ser pastor de la iglesia presbiteriana.

No obstante, cuando el demócrata de Pensilvania despachaba en la Casa Blanca nunca recibió un sólo mensaje de Talarico sugiriéndole modificar su plan para encarar a la migración.

El punto es que el demócrata requiere apretar el acelerador de su campaña, pues su conexión establecida con la ciudadanía apenas le brinda una ajustada ventaja sobre el republicano Ken Paxton.

De acuerdo con el promedio de resultados recopilados por Decision Desk HQ (DDHQ), organización independiente y no partidista enfocada en recopilar, analizar y publicar en tiempo real de resultados electorales en Estados Unidos, Talarico se ubica en la cima de preferencias ciudadanas 2.5 puntos arriba de Paxton.

#TXPol: "I'll always put Texas before any political party. I called out Joe Biden for failing us on the border. I worked with Republicans to pass the largest property tax cut in Texas history."



James Talarico is up with a new #TXSen ad. pic.twitter.com/2qntl4tLn0 — AdImpact Politics (@AdImpact_Pol) October 12, 2026

De ahí surge la necesidad del político conservador de 37 años de no bajar la guardia y además desprenderse de cualquier nexo que lo ligue a Joe Biden en un estado bastante sacudido por un intenso flujo de extranjeros carentes de documentación para avalar su estadía en la Unión Americana.

Cabe señalar que, la estrategia adoptada por James Talarico al ofrecer soluciones sencillas y practicas a problemas de la sociedad, en lugar de entrar en confrontaciones con sus adversarios políticos, permite que haya logrado empatizar con ciudadanos a quienes tampoco les convence las políticas de la administración Trump y muy probablemente terminarán votando en su contra el próximo 3 de noviembre.

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