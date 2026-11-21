El Real Madrid de José Mourinho sufrió más de la cuenta en el Santiago Bernabéu, pero terminó imponiendo su jerarquía para derrotar 2-1 al Celta de Vigo. Con este resultado de alarido en los minutos finales, el conjunto merengue llegó a nueve victorias consecutivas en el campeonato español y alcanzó de forma momentánea al Barcelona en la cima de la tabla general.

Ni Vinicius, ni Jude Bellingham, pese a marcar el tanto del empate, ni mucho menos Kylian Mbappé fueron los héroes de la velada madrileña. El nombre propio de la noche fue Carlos Espí, un joven y casi anónimo delantero centro que ingresó para salvar los muebles con un gol de ariete puro, de esos rematadores de área que ya escasean en el fútbol moderno.

? Carlos Espí seals comeback at final monents.



?? Real Madrid 2-1 Celta Vigo



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El compromiso comenzó cuesta arriba para los locales debido a un gol de vestidor del Celta de Vigo, producto de una típica salida en frío de los blancos en su propia casa. El equipo vigués aprovechó el desconcierto inicial para tejer una buena jugada colectiva que Durán mandó al fondo de las redes para poner el 0-1 en el marcador.

A partir de esa anotación tempranera, el Real Madrid se adueñó por completo de la pelota y encerró a su rival, aunque la falta de puntería desesperó a la tribuna del Bernabéu. Todo habría sido mucho más sencillo para la causa blanca si Kylian Mbappé no hubiera fallado un penalti antes del descanso, mandando su disparo directo a la grada.

Para la parte complementaria, José Mourinho movió sus piezas y mandó al terreno de juego a Vinicius, quien reaparecía tras cumplir cuatro partidos de sanción. Junto al brasileño ingresaron otros titulares habituales como Federico Valverde y Marc Cucurella, modificaciones que le dieron al equipo el vértigo necesario para encerrar al cuadro gallego.

La insistencia merengue rindió frutos primero por conducto de Jude Bellingham, quien culminó una gran jugada ofensiva para firmar la igualada y redondear otro partido sobresaliente en lo individual. Con el estadio volcado al frente, la remontada se consumó en la recta final tras una asistencia precisa de Vinicius que Carlos Espí remató de cabeza y terminó empujando a puerta vacía.

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Con este triunfo agónico, Carlos Espí sigue ganándose el cielo madridista tras haberle dado varios puntos vitales al club en los últimos minutos de su primera temporada. Por su parte, Vinicius volvió a la senda del protagonismo para colocar al Real Madrid en lo más alto de la clasificación, a la espera de lo que haga el Barcelona este domingo.

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