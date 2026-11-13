En el Real Madrid acusan al Vasco Aguirre de mandar a golpear a sus jugadores

En el seno del Real Madrid encendieron la polémica en el futbol español al señalar directamente al entrenador mexicano Javier Aguirre de utilizar el juego brusco y las patadas como su principal recurso táctico para intentar frenar a las figuras merengues, una grave acusación que surgió a través de Real Madrid TV apenas unos días después de que el conjunto blanco se impusiera con autoridad por marcador de 0-3 en su visita al Valencia en la cancha de Mestalla.

La televisora oficial del club madridista dedicó un amplio espacio editorial para denunciar que los equipos dirigidos por el estratega tricolor recurren sistemáticamente a la violencia y a las interrupciones constantes cada vez que enfrentan al cuadro capitalino, poniendo como prueba contundente las 26 infracciones cometidas por el conjunto che durante el encuentro del pasado fin de semana, entre las que destacó la dura entrada sobre Kylian Mbappé que le costó la tarjeta roja directa a José Luis Gayà.

¡LO ACUSAN DE SER 'CARNICERO'! ?



Javier Aguirre se encuentra bajos los reflectores de Real Madrid TV luego del encuentro entre los blancos y el Valencia ?



De acuerdo con el famoso canal, el Vasco tiene un historial cuestionable en duelos contra los merengues, donde lo acusan? pic.twitter.com/NlWqNnzn3R — Nación Deportes (@_naciondeportes) November 13, 2026

Para sustentar su postura y demostrar que no se trata de un hecho aislado, el medio institucional desempolvó los antecedentes históricos del Vasco Aguirre en el banquillo del Atlético de Madrid y del Mallorca, recordando aquel derbi de octubre de 2006 donde sus futbolistas colchoneros se turnaron para propinarle 11 faltas a José María Gutiérrez “Guti”, además de los constantes roces y entradas fuertes que sufrió Vinícius Júnior frente a defensores como Pablo Maffeo y Antonio Raíllo.

Desde la perspectiva de la institución blanca, esta forma de plantear los partidos al límite del reglamento no responde simplemente a la intensidad propia de la competencia, sino a una consigna clara y premeditada desde el área técnica para intimidar y cortar el ritmo ofensivo de sus jugadores más desequilibrantes, señalando incluso que futbolistas valencianistas como el propio Pablo Maffeo y Guido Rodríguez debieron recibir castigos mucho más severos por parte del silbante.

En el ojo del Real Madrid



Dura crítica contra Javier Aguirre tras el duelo ante Valenciahttps://t.co/JXsvrWL2PM — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) November 13, 2026

Esta ofensiva mediática desde Valdebebas contrasta radicalmente con la postura conciliadora que mostró el técnico merengue José Mourinho al término del compromiso en Mestalla, noche en la que el estratega portugués se acercó a consolar al timonel mexicano, calificándolo como un gran entrenador con enorme experiencia que sabe perfectamente cómo sacar adelante situaciones límite, dejando en claro que el duro golpe del resultado no empaña la jerarquía del Vasco ni la admiración que le guarda dentro de los banquillos europeos.

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