El Vasco Aguirre defiende el orgullo del Valencia ante las ironías de Mourinho

El estratega mexicano Javier Aguirre salió en defensa de su plantilla de forma contundente al responder a los comentarios irónicos del técnico portugués José Mourinho tras el duelo celebrado en Mestalla. El timonel de la escuadra naranja matizó el impacto de las declaraciones vertidas por el timonel del Real Madrid.

Además, aseguró que el Valencia cuenta con excelentes futbolistas en todas sus líneas, dejando en claro que no permitirá que las opiniones externas afecten la estabilidad interna de su vestidor en un momento tan complejo.

LE RESPONDIÓ ?



El pasado fin de semana, el Real Madrid derrotó 3-0 al Valencia del Vasco Aguirre, y al término del partido, el entrenador merengue, José Mourinho elogió al técnico mexicano, pero raspó a sus jugadores.https://t.co/TQyX97PSHn pic.twitter.com/PwcIFBh31M — MedioTiempo (@mediotiempo) November 10, 2026

El timonel de la escuadra blanquinegra atajó la enorme polémica generada en los medios de comunicación españoles al precisar ante la prensa que su homólogo lusitano únicamente le recomendó estar tranquilo debido al poderío de la plantilla madridista en este torneo.

El técnico mexicano descartó de forma categórica que existiera un tono despectivo en la charla privada que sostuvieron al finalizar las acciones en el terreno de juego, reafirmando que mantiene una buena relación de amistad con el estratega merengue.

El entrenador azteca recalcó ante los micrófonos que la institución de Mestalla es un auténtico gigante dentro del balompié ibérico y que cuenta con los argumentos necesarios para competir al más alto nivel, por lo que tarde o temprano regresará al sitio de honor que históricamente le corresponde.

De esta manera, el experimentado timonel cerró filas con sus dirigidos para evitar que el golpe anímico del resultado liguero frene el desarrollo de los nuevos conceptos tácticos que se pretenden consolidar.

A pesar de la dolorosa derrota de tres goles por cero sufrida ante el conjunto de la capital, el director técnico nacional rescató aspectos sumamente positivos sobre el desempeño colectivo y la agresiva actitud competitiva que mostraron sus jugadores durante el arranque del cotejo.

El estratega argumentó que el planteamiento defensivo inicial estaba funcionando de forma correcta en la cancha, hasta que la primera anotación merengue generó un severo desequilibrio mental que terminó por descomponer la estrategia original.

El cuerpo técnico respaldó de inmediato sus palabras en el terreno de juego al encarar el compromiso pendiente dentro del certamen de la Copa del Rey, donde los futbolistas naranjas respondieron con una contundente e histórica goleada de seis a cero frente al conjunto del Tavernes.

? Javier Aguirre le responde a 'su amigo' Jose Mourinho https://t.co/qnwYWUqQrx. Entérate de más: ?? — FOX Deportes (@FOXDeportes) November 9, 2026

Este aplastante triunfo en la eliminatoria copera sirvió como el bálsamo perfecto para mitigar los duros cuestionamientos de la afición en el torneo de liga, demostrando la unión que existe entre los jugadores y el entrenador.

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