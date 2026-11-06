José Mourinho respeta y teme al colmillo de Javier Vasco Aguirre

Javier “Vasco” Aguirre tiene la puntería bien afinada para meterle un susto de muerte al Real Madrid en Mestalla, obligando al mismísimo José Mourinho a confesar el pánico táctico que le genera encontrarse con el estratega mexicano. Con el duelo número 27 en el horizonte directo del timonel azteca frente al coloso blanco, la tensión entre los merengues se puede cortar con un cuchillo antes de que ruede el balón este sábado en la liga española.

El estratega portugués no se anduvo con rodeos en la sala de prensa de Valdebebas y soltó elogios cargados de muchísima cautela para un Aguirre que sabe perfectamente cómo plantarse en las batallas de alto calibre. Mourinho reconoció abiertamente que medirse al estratega mexicano siempre es un dolor de cabeza puro, catalogándolo como un viejo lobo de mar indescifrable que conoce al derecho y al revés cada rincón del balompié ibérico.

¡El reconocimiento al Vasco! ??



José Mourinho no tuvo más que buenas palabras para Javier Aguirre, a quien enfrentará en los banquillos en el Valencia ? Real Madrid de LaLiga. ??



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“Un entrenador como Javier Aguirre, que es muy difícil, con mucha experiencia viva y que sabe perfectamente la filosofía que quiere para sus equipos”, disparó el estratega merengue sin guardarse absolutamente nada ante los micrófonos de la prensa internacional. Para el timonel del Real Madrid, la obligación de ganar en Mestalla requerirá que sus pupilos jueguen a un nivel perfecto si no quieren salir diezmados por el planteamiento del estratega azteca.

La gran preocupación del banquillo madridista radica en la tremenda frescura física del cuadro che, comandado por un director técnico de mano dura que prioriza la efectividad numérica por encima de cualquier espectáculo vistoso para la tribuna.

Mourinho sentenció su análisis advirtiendo que Aguirre llegará con el cuchillo entre los dientes, enfocado únicamente en destrozar el partido y llevarse las tres unidades a la bolsa de la manera que sea.

El panorama histórico no intimida al “Vasco”, quien pondrá sobre la mesa su colmillo retorcido para maquillar un registro complicado de cuatro victorias, siete empates y dieciséis descalabros totales ante la poderosa escuadra de la capital de España. La moneda está en el aire en la península ibérica y el estratega mexicano tiene la oportunidad perfecta para demostrarle a Mourinho que sus temores en territorio valenciano están completamente justificados.

El estratega de la escuadra blanca detalló el calvario logístico que sufrieron tras el desgastante viaje a Atenas en la Champions League, donde aterrizaron a las tres de la mañana y tuvieron que pernoctar en las instalaciones de Valdebebas. Esta alarmante falta de descanso contrasta drásticamente con la planificación tranquila del Valencia de Aguirre, que tuvo la semana completa para preparar la trampa táctica con la que buscarán frenar el liderato madridista.

A pesar de las quejas por el calendario, el timonel merengue aseguró que el feedback de sus jugadores es sumamente positivo y que no piensa dramatizar con el cansancio acumulado para el trascendental choque liguero de este fin de semana. El técnico lusitano confirmó que realizará rotaciones obligadas en la zona defensiva, abriendo la puerta para que hombres como Konaté y Dean salten al terreno de juego desde el silbatazo inicial en Mestalla.

Mourinho también aprovechó el espacio para mandar un mensaje contundente sobre la situación de Vinicius, dejando claro que el bienestar colectivo del equipo siempre estará por encima de los caprichos o el momento individual de cualquier futbolista. El entrenador defendió su gestión de minutos argumentando que busca recuperar el verdadero potencial del brasileño, recordando con amargura que el atacante sudamericano fue el encargado de eliminarlos en la pasada edición continental.

La polémica no quedó ahí, ya que el vestuario madridista sigue lamiéndose las heridas tras el polémico parón por la fecha FIFA que se avecina, una situación que Mourinho calificó como un peligro latente si las selecciones no cuidan físicamente a sus elementos. Mientras el Real Madrid sufre por el desgaste de sus figuras internacionales, el timonel mexicano afila las garras para dar un golpe de autoridad que resuene con fuerza en todo el continente americano.

RECONOCE QUE SERÁ MUY COMPLICADO ?



José Mourinho dejó claro que tiene temor de visitar al Valencia por el tiempo de descanso y por el Vasco ?



El técnico portugués sabe que Javier Aguirre tiene mucha experiencia y buscará ganar de la manera que sea ?#CentralFOX pic.twitter.com/XSEMwuCQoR — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) November 6, 2026

Con el silbatazo inicial a la vuelta de la esquina, el estratega azteca buscará revivir sus grandes glorias en los banquillos europeos y demostrar que su estilo rocoso sigue siendo el némesis ideal para los proyectos millonarios de la capital. La afición mexicana estará pegada a la pantalla para seguir las incidencias de un Vasco Aguirre que quiere dictar cátedra y recordarle al mundo que el pragmatismo bien ejecutado vale oro puro.

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