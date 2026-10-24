El “Vasco” Aguirre arriesga su prestigio con un Valencia sin rumbo al caer con Villarreal: 1-2

El director técnico mexicano Javier Aguirre arriesga seriamente su jerarquía internacional y no encuentra el rumbo en el banquillo del Valencia CF al sumar su primer descalabro en LaLiga frente al Villarreal que lo tiene en boca de todo el mundo cuestionando sus conceptos futbolísticos.

El Vasco ha provocado un amargo despertar en la exigente afición de Mestalla al hilvanar tres compromisos oficiales sin conocer la victoria, estancando a un equipo moribundo que no muestra la menor mejoría sobre el terreno de juego.

??VALENCIA 1-2 VILLARREAL?



?Pepelu (38'(P) / Freeman (69') y Mikautadze (96')



?Gran contragolpe del georgiano en el descuento para llevarse el Derbi en Mestalla.



?Roja a Elliot y Gueye.



?Valencia 19o (6) y Villarreal 8o (12)#ValenciaVillarreal pic.twitter.com/BeO41F7AK6 — Fballers4ever?? (@fballers4ever) October 24, 2026

La dolorosa derrota sufrida este sábado ante el Submarino Amarillo desnudó por completo las carencias tácticas de una escuadra naranjera que es incapaz de sostener las ventajas en el marcador.

Fiel al libreto de sus anteriores compromisos ante el Racing de Santander y el Athletic Club, el timonel azteca logró ponerse al frente en la pizarra, pero la falta de oficio y la inefectividad de sus delanteros terminaron por arruinarle la fiesta en casa.

El panorama se tornó color de hormiga en el último suspiro del cotejo cuando el atacante Georges Mikautadze frotó la lámpara para clavar el segundo y definitivo tanto que dejó con las manos vacías al estratega azteca.

Lo que más caló en el ánimo del timonel fue haber desperdiciado una clara superioridad numérica de diez minutos en el complemento, una ventaja que se esfumó por culpa de una absurda expulsión en su propio plantel.

Aunque la temporada apenas marcha por su décima jornada oficial, el fantasma del descenso ya genera un ruido ensordecedor en la prensa local que cuestiona fuertemente la apuesta de la directiva por el veterano entrenador.

A falta de que concluya por completo la actividad de la jornada, el histórico cuadro de los Murciélagos se mantiene hundido en la penúltima posición de la tabla general, confirmando que el horno no está para bollos.

La sequía de victorias en el circuito ibérico comienza a convertirse en una pesada losa para el estratega de sesenta y siete años, cuyo último triunfo en cuanto a clubes se remonta a mayo de 2024, cuando dirigía al Mallorca.

Dolorosa derrota de @valenciacf 1-2 en Casa ante @VillarrealCF, el primer revés de Javier Aguirre con el equipo Che que fue superado por el "Submarino Amarillo". Dos empates y una derrota, el balance para el Vasco. Les comparto este comentario: https://t.co/WgEp05oDEh pic.twitter.com/a6D4ykj6L4 — Eduardo Camarena (@ecamarena1) October 24, 2026

Su última gran alegría en el banquillo fue el pasado treinta de junio al mando de la Selección Mexicana en el Mundial 2026, una realidad muy distante del drama que hoy vive en la quema del fútbol español y donde lo grave es que los aficionados valencianos creían que Aguirre llegaría con la varita mágica para sacar del atolladero el equipo de Mestalla.

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