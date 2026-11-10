Javier Aguirre enfría un poco la presión con goleada histórica del Valencia en la Copa del Rey

El director técnico mexicano Javier Aguirre consiguió ponerle paños fríos a la intensa crisis que vive actualmente en LaLiga al comandar una contundente victoria de seis a cero al frente del Valencia frente a la modesta escuadra del Tavernes en la Copa del Rey, un resultado de escándalo que se metió de lleno como el registro más abultado en toda su trayectoria profesional.

Esta estrepitosa paliza propinada en la primera ronda eliminatoria del certamen copero sirvió como el bálsamo perfecto para sacudirse el ambiente de pesadilla y los duros cuestionamientos que arrastra en el banquillo blanquinegro, frenando el impacto de una racha negativa que venía amenazando de forma seria la estabilidad del proyecto deportivo en la península ibérica.

? La emoción de Hugo Duro tras anotar el segundo del Valencia.#CopaDelReyMapfre pic.twitter.com/z7LuvWaO08 — RFEF (@rfef) November 10, 2026

La notable superioridad exhibida por la plantilla sirvió para calmar de manera momentánea las turbulentas aguas del entorno valencianista y evitar que se siguiera arriesgando el prestigio institucional del estratega mexicano, otorgándole un valioso margen de maniobra de cara a las próximas semanas de competencia formal en el balompié de España.

La histórica cuota goleadora conseguida en esta eliminatoria copera superó de forma definitiva los anteriores récords que el experimentado estratega azteca había cosechado en el futbol de ese país, donde su marca previa más destacada en equipos locales se remontaba a su etapa con el Atlético de Madrid tras vencer con un emocionante marcador de seis a tres al Almería.

A nivel absoluto en los banquillos, el apodado “Vasco” solamente registraba un marcador idéntico de seis por cero durante su etapa como seleccionador nacional de Egipto en la temporada de 2018, cuando los faraones despedazaron al representativo de Níger en los juegos clasificatorios para la Copa Africana de Naciones, lo que dimensiona la magnitud de este respiro.

Este abultado triunfo en el certamen de copa representa una importante inyección de oxígeno puro para el vestidor del conjunto valencianista con miras a los próximos compromisos del calendario regular, donde el cuerpo técnico buscará aprovechar este freno de mano a la crisis para reconstruir la confianza de la plantilla y comenzar la escalada obligatoria en la tabla de posiciones.

Aos 35 segundos do primeiro tempo, Dani Raba, atacante do Valencia, abriu o placar contra o Tavernes pela Copa do Rei.



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La reestructuración deportiva que comanda el timonel mexicano en el viejo continente sumó así una cifra sumamente llamativa que quedará guardada de forma permanente en los registros de su bitácora personal, mientras que el Valencia continuará su travesía en la justa con la firme intención de seguir escalando peldaños en las series de eliminación directa donde la jerarquía aumentará.

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