El presidente Donald Trump aseguró estar dispuesto a trabajar con los demócratas del Congreso para disminuir el interés de las tarjetas de crédito y establecerles un límite máximo de 10%.

Durante una entrevista telefónica otorgada al programa “Saturday in America” de Fox News, el magnate neoyorquino aseguró que ha llegado el momento de frenar los excesivos pagos exigidos por los bancos a quienes adquieren deudas con ellos a través de las tarjetas de crédito.

“Estas compañías de tarjetas de crédito han ganado mucho dinero con las comisiones que cobran. Sé que algunos dirán que no es libre empresa, pero ¿qué es la libre empresa cuando estás en casa y recibes una factura que alguien en una oficina de Park Avenue preparó y decidió cobrarte una comisión excesiva?”, indicó.

Debido al aumento de los precios en los combustibles como consecuencia de la guerra declarada por Estados Unidos en contra de Irán y al repunte de la inflación, un amplio sector de la ciudadanía ha tenido que recurrir a sus tarjetas de crédito para cubrir sus gastos esenciales endeudándose a largo plazo y con elevados intereses.

?BREAKING NEWS: TRUMP BACKS 10% CREDIT CARD INTEREST CAP



President Trump tells @KayleighMcEnany he’s willing to work with Democrats to cap credit card interest rates at 10% for one year.



“The fees are too high and the interest are too high.” @FoxNews pic.twitter.com/eNNanzs7db — Saturday in America (@SatAmericaFNC) November 21, 2026

Recientemente, el Banco de la Reserva Federal de Nueva York dio a conocer que los saldos de las tarjetas de crédito aumentaron en $22,000 millones de dólares durante el tercer trimestre, lo cual representa un incremento del 1.7% con relación al segundo trimestre.

De hecho, se estima que, en el transcurso de este año, la deuda de tarjetas de crédito superó los $1,2 billones de dólares, con saldos en el tercer trimestre que fueron $52 mil millones de dólares superiores con respecto al año pasado.

A esto debe sumarse que el interés promedio de las tarjetas de crédito promedia 19.7%.

Consciente de ello, el jefe de la nación pretende tomar cartas en el asunto a partir de enero cuando los demócratas asuman el control de ambas Cámaras.

“Estas compañías de tarjetas de crédito han ganado mucho dinero”, expresó Trump.

De acuerdo con la Oficina de Protección Financiera del Consumidor, tan sólo en 2024 cerca de 195 millones de estadounidenses tenían tarjetas de crédito y se les cobraron intereses cercanos a $160 mil millones de dólares.

Sigue leyendo:

• Trump prometió bajar los precios en 2024: ¿cómo estamos hoy?

• Inflación se acelera en septiembre: índice de precios llega a 3.7%

• Consumidores estadounidenses sumaron $29,000 millones en deuda de tarjetas en el segundo trimestre, según WalletHub