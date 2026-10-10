Trump prometió bajar los precios en 2024: ¿cómo estamos hoy?

Llegar a fin de mes se ha convertido en un reto para muchas familias en Estados Unidos. Entre las compras del supermercado, la gasolina y las facturas del hogar, cada dólar cuenta y cualquier aumento puede desajustar el presupuesto. Por eso, las promesas económicas de Donald Trump siguen bajo la lupa: ¿los estadounidenses viven mejor después de que el presidente se comprometiera a reducir el costo de vida?

¿Qué pasó con la promesa de Trump de bajar los precios?

Durante su campaña de 2024, Trump aseguró que abarataría productos y servicios esenciales. Prometió reducir la gasolina a menos de $2 dólares por galón y facilitar hipotecas con tasas de interés del 2%. Sin embargo, los datos disponibles en octubre de 2026 muestran que muchos gastos cotidianos siguen siendo elevados.

El descontento se refleja en una encuesta reciente de CBS News: nueve de cada 10 estadounidenses consideran que los precios son el factor más importante para evaluar la economía. Aunque el crecimiento económico se mantiene sólido y el desempleo permanece bajo, eso no significa que las familias sientan un alivio financiero. La inflación acumulada desde la pandemia continúa pesando en sus bolsillos.

Además, algunas políticas de Trump han contribuido al encarecimiento. Un estudio de la Reserva Federal de Nueva York estimó que los aranceles de su gobierno aportaron aproximadamente 2.9 puntos porcentuales a la inflación hasta febrero de 2026.

La Casa Blanca defiende la gestión presidencial y asegura que sus políticas impulsan el empleo, el crecimiento y los recortes de impuestos. No obstante, para los consumidores, el resultado también depende de cuánto dinero queda disponible después de pagar las cuentas.

Los alimentos y la gasolina siguen presionando el bolsillo

En noviembre de 2024, Trump prometió en un acto de campaña en Pittsburgh que votar por él haría más barata la compra de alimentos. Desde entonces, los precios de los alimentos preparados en casa aumentaron un 4%, según el Índice de Precios al Consumidor (CPI). Esto se suma al incremento del 23% registrado durante los cuatro años anteriores.

Para una familia que compra leche, huevos, carne y verduras cada semana, los aumentos terminan acumulándose en el recibo del supermercado. El transporte de mercancías también influye, pues los mayores costos de gasolina y diésel pueden encarecer los productos.

En el caso de la gasolina, la distancia entre la promesa y la realidad es considerable. El precio promedio nacional llegó a $4.37 dólares por galón el 9 de octubre de 2026, frente a los $2.98 dólares del 27 de febrero, antes del inicio de la guerra con Irán.

El conflicto interrumpió los envíos internacionales de petróleo y elevó los precios de los combustibles. El diésel alcanzó los $6.53 dólares por galón en septiembre, lo que también presiona los costos del transporte, la agricultura y la distribución de alimentos.

La electricidad y la vivienda tampoco dan tregua

Las facturas de electricidad residencial aumentaron un 12.5% entre diciembre de 2024 y julio de 2026, según la Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA). Entre las causas están las inversiones para modernizar la red eléctrica y el crecimiento de la demanda energética, impulsado en parte por los centros de datos. El gas natural residencial también se encareció durante ese periodo.

Comprar una casa sigue siendo otro desafío. Trump prometió facilitar hipotecas con intereses del 2%, pero la tasa promedio de los préstamos convencionales a 30 años se situó en el 7.28%, frente al 7.04% cuando asumió el cargo en enero de 2025, según Freddie Mac.

Además, el precio mediano de venta de una vivienda alcanzó los $408,333 dólares en agosto de 2026, un 4% más que al comienzo de su segundo mandato, de acuerdo con Zillow.

La brecha entre los ingresos y el costo de comprar una casa también es significativa. Según la Reserva Federal de Atlanta, se necesitan ingresos anuales de $126,487 dólares para adquirir una vivienda, mientras que el ingreso mediano estadounidense es de $86,490 dólares.

Tarjetas de crédito y seguros médicos: otros gastos en aumento

Trump también propuso limitar temporalmente al 10% los intereses de las tarjetas de crédito, pero la iniciativa no se concretó. La tasa promedio se ubicó en el 20.94%, por debajo del 21.58% registrado cuando asumió la presidencia, según datos de la Reserva Federal.

Aunque hubo una reducción, mantener una deuda sigue siendo costoso para quienes no pueden pagar el saldo completo cada mes.

La atención médica también golpea el presupuesto. Un análisis de mayo de 2026 de KFF, organización de investigación sobre políticas sanitarias, encontró que las primas mensuales promedio de los seguros de la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA) llegaron a $178 dólares, un 58% más que en 2025. Los deducibles promedio por persona aumentaron de $1,027 dólares a $3,786 dólares. La expiración de subsidios fiscales destinados a reducir el costo de los planes contribuyó a ese encarecimiento.

Los boletos de avión tampoco han recuperado los niveles anteriores. Según el CPI, sus precios eran un 17% más altos que en enero de 2025, en parte por el aumento del combustible para las aerolíneas.

¿Hay gastos que sí han bajado?

No todos los indicadores muestran aumentos. Las primas de los seguros de automóvil disminuyeron un 5.5% desde su máximo reciente de febrero. Los medicamentos recetados también registraron una reducción del 3.9% después de alcanzar su precio máximo en febrero de 2025.

La administración Trump atribuye parte de ese alivio a sus políticas, aunque los expertos también señalan la competencia entre fabricantes y la disponibilidad de medicamentos genéricos.

Mientras tanto, las previsiones de economistas encuestados por FactSet apuntan a una inflación anual del 3.6% en septiembre de 2026, frente al 3.4% de agosto, todavía por encima del objetivo del 2% de la Reserva Federal. Eso quiere decir que la presión en el bolsillo sigue y seguirá con el correr del tiempo y no existe política que la contenga.

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