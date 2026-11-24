La temporada de compras navideñas representa una oportunidad para renovar algunos artículos del hogar sin tener que comprometer demasiado el presupuesto. Para quienes viven de una jubilación o cuentan con ingresos fijos en Estados Unidos, encontrar descuentos en productos útiles puede marcar una diferencia importante en los gastos de fin de año.

Costco preparó una campaña de ahorros navideños que se extiende del 30 de octubre al 30 de noviembre, con promociones que comienzan y terminan en diferentes fechas. Aunque sus almacenes permanecerán cerrados el jueves 26 de noviembre por el Día de Acción de Gracias, las ofertas exclusivas de Costco.com seguirán disponibles durante esa jornada.

Estos son algunos de los descuentos más atractivos del Black Friday en Costco.

1. Sillón reclinable eléctrico Gilman Creek Aldryn

Quienes pasan buena parte del día leyendo, viendo televisión o descansando pueden encontrar una alternativa interesante en este sillón reclinable de cuero. El modelo Gilman Creek Aldryn cuenta con reposacabezas eléctrico y función deslizante, características que permiten ajustar la posición para distintos momentos de descanso.

Costco ofrece un descuento de $200 dólares, con un precio de $599.99 a solo $399.99 dólares. aunque la promoción termina el 26 de noviembre y está disponible exclusivamente en línea.

2. Aspiradora Dyson Ball Animal Optic

Mantener los pisos y las alfombras limpios puede resultar más sencillo con una aspiradora diseñada para recoger el pelo de las mascotas. La Dyson Ball Animal Optic es una opción para hogares donde viven perros o gatos y donde se necesita una limpieza frecuente.

La promoción representa un ahorro de $100 dólares, de $399.99 a $299.99 dólares, y estará disponible del 20 al 30 de noviembre, tanto en las tiendas físicas como en Costco.com.

3. Microondas Panasonic de 1.3 pies cúbicos

Para quienes buscan simplificar la preparación de alimentos, este microondas de encimera puede ser una compra práctica. El modelo Panasonic tiene una capacidad de 1.3 pies cúbicos, tecnología inverter y acabado de acero inoxidable negro.

Con un precio de $129.99 dólares, es una excelente oportunidad para ahorrar unos valiosos $40 de su precio original de $169.99 dólares. Esta oferta estará vigente hasta el 30 de noviembre, tanto en almacenes como en la tienda en línea. Es una alternativa para calentar comidas, preparar porciones individuales y aprovechar las sobras sin utilizar otros electrodomésticos.

Juego de utensilios Henckels Paradigm de 11 piezas

Precio de oferta: $159.99 dólares (antes $219.99 dólares).

Renovar los utensilios de cocina puede representar un gasto considerable cuando es necesario reemplazar varias sartenes y ollas. Costco incluye entre sus promociones este conjunto Henckels Paradigm de 11 piezas, fabricado con cerámica y acero inoxidable, con superficie antiadherente.

El precio de oferta es de $159.99 dólares, cuando antes estaba en $219.99 dólares. La rebaja es de $60 dólares y estará disponible del 16 al 30 de noviembre. La promoción aplica tanto en las tiendas físicas como en internet.

5. Cubrecolchón Novaform Soothing Cool Plus tamaño Queen

Cambiar un colchón puede ser una inversión importante, especialmente para quienes buscan mantener controlados sus gastos durante la jubilación. Una alternativa es mejorar la superficie de descanso con un cubrecolchón, como el modelo Novaform Soothing Cool Plus.

Esta versión tamaño Queen incorpora aproximadamente 7.6 centímetros de espuma viscoelástica con gel refrescante. Costco ofrece lo tiene con un descuento de $30 dólares, pasando de $149.99 a solo $119.99 dólares, pero la promoción estará disponible únicamente del 27 al 30 de noviembre en su tienda en línea.

6. Cámara de seguridad solar eufy SoloCam S3n

Para quienes desean mejorar la seguridad de su vivienda, esta cámara exterior puede ser una alternativa durante las promociones navideñas. El modelo eufy SoloCam S3n funciona con energía solar e incorpora movimiento de giro e inclinación, lo que permite ampliar la cobertura de áreas como entradas, patios y accesos laterales.

Costco ofrece un descuento de $30 dólares de su precio original de $129.99 a $99.99 dólares. Y la promoción estará vigente del 27 al 30 de noviembre. El producto, identificado con el número 2077638, estará disponible en almacenes y en línea, hasta agotar existencias.

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