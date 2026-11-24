El costo de mantener deudas personales se ha convertido en una preocupación para millones de hogares en Estados Unidos, especialmente cuando los intereses de las tarjetas de crédito consumen una parte importante de sus ingresos. En medio de este escenario, una propuesta que podría modificar las condiciones del crédito al consumo vuelve a tomar fuerza en Washington.

El presidente Donald Trump manifestó que estaría dispuesto a trabajar con los demócratas para establecer un límite a las tasas de interés de las tarjetas de crédito, una iniciativa que busca retomar una de sus promesas de campaña de 2024 y que podría fijar un máximo del 10% anual.

“Lo haría. Estas compañías de tarjetas de crédito han ganado mucho dinero”, declaró Trump durante una entrevista en el programa Saturday in America, del canal Fox News.

La propuesta cuenta con respaldo de legisladores de ambos partidos, aunque todavía necesita avanzar en el Congreso. La posibilidad de negociar con los demócratas cobra relevancia porque este partido tendrá el control de la Cámara de Representantes y el Senado en el próximo periodo legislativo, lo que podría abrir una nueva oportunidad para discutir la iniciativa.

Una de las principales diferencias que tendría esta medida para los consumidores está relacionada con el dinero que destinan mensualmente al pago de intereses. Actualmente, la tasa promedio de las tarjetas de crédito ronda el 22.2%, de acuerdo con una encuesta de agosto de la Reserva Federal de Nueva York.

Por ejemplo, una persona que mantiene un saldo pendiente de $5,000 dólares pagaría aproximadamente $100 dólares mensuales en intereses con una tasa del 22%. Si se estableciera un límite del 10%, ese costo bajaría a unos $42 dólares al mes, lo que representaría una diferencia cercana a los $58 dólares mensuales.

Investigadores que analizaron la propuesta de Trump estimaron que los estadounidenses podrían ahorrar alrededor de $100,000 millones de dólares anuales si se establece ese límite. Sin embargo, también señalaron que las compañías financieras podrían reducir algunos beneficios asociados a sus tarjetas, como los programas de recompensas y descuentos.

La iniciativa cuenta con el respaldo de Elizabeth Warren, senadora demócrata por Massachusetts, quien ha defendido durante años la necesidad de reducir los costos del crédito para los consumidores. La legisladora, que se perfila como próxima presidenta del Comité Bancario del Senado, reaccionó favorablemente a las declaraciones del mandatario.

“Limitemos las tasas de interés de las tarjetas de crédito y ahorremos dinero a los estadounidenses”, expresó Warren.

La senadora ya había manifestado en enero de 2026 su disposición a colaborar con Trump para impulsar una medida de este tipo. La posibilidad de un acuerdo entre ambos partidos representa un cambio respecto a los meses anteriores, cuando la propuesta no consiguió suficiente respaldo entre los republicanos que controlaban el Congreso.

Los bancos y las compañías emisoras de tarjetas de crédito se han opuesto a establecer un máximo del 10%. La industria argumenta que una restricción de este tipo podría limitar el acceso al financiamiento para personas con historiales crediticios más débiles o menores ingresos, además de provocar cancelaciones de tarjetas y recortes en los programas de recompensas.

La discusión tiene lugar en un momento en que el endeudamiento de los consumidores estadounidenses alcanza niveles elevados. Según la Oficina para la Protección Financiera del Consumidor (Consumer Financial Protection Bureau, CFPB), aproximadamente 195 millones de personas tenían tarjetas de crédito en Estados Unidos durante 2024 y pagaron un total de $160,000 millones de dólares en intereses.

Por su parte, la Reserva Federal de Nueva York (Federal Reserve Bank of New York) reportó que la deuda de tarjetas de crédito llegó a aproximadamente $1.23 billones de dólares durante el tercer trimestre de 2025. Estas cifras reflejan la dimensión del mercado que podría verse afectado si prospera la iniciativa presidencial, aunque su aplicación todavía dependerá de que el Congreso apruebe una legislación.

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