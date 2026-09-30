Uno de cada cinco estadounidenses recurre a la IA para recibir consejos financieros, según Gallup

En medio de una fuerte incertidumbre económica, muchos buscan tener conocimientos en cuanto al manejo de sus finanzas, ya sea para ahorrar, invertir o hacer un presupuesto que les permita vivir con mayor seguridad financiera; aunque lo más común es contratar a un asesor financiero, con el uso cada vez más recurrente de la inteligencia artificial, algunos adultos estadunidenses la están empleando para recibir orientación en esta área.

Recientemente, una encuesta desarrollada y publicada por Gallup destacó que el año pasado al menos uno de cada cinco estadounidenses recurrió a la IA para tener asesoramiento financiero, aunque no todos confían plenamente en este recurso.

El análisis realizado en colaboración con la empresa de servicios financieros Edward Jones reveló que, en cuanto a temas de finanzas, un 70% hizo su propia investigación en internet, mientras que un 30% buscó a un asesor profesional en esa área, ya que 8 de cada 10 adultos siguen manteniendo en cierta medida más confianza en los asesores que en la información que le pueda suministrar la IA.

¿Quiénes usan más la IA en temas financieros?

Según la investigación, las generaciones más jóvenes son quienes mayormente usan la inteligencia artificial para asesoramiento financiero y esto se debe a la idea de que quizás contratar a un profesional requiera un mayor compromiso.

El análisis detalló que solo el 14% de la generación Z buscó ayuda u orientación de algún asesor financiero, en comparación con el 21% de los millennials, el 34% de la generación X o el 55% de los baby boomers.

¿Por qué no confiar del todo en la IA?

Aunque la inteligencia artificial se ha convertido hoy día en una gran herramienta, los expertos en el caso de las finanzas destacan que este tipo de sistemas no tienen la obligación legal de brindar asesoramiento adecuado como lo haría un profesional; además, los consejos pueden ser ambiguos, variar dependiendo de los datos proporcionados o las preguntas que se formulen. En este caso se recomienda ser cautelosos a la hora de usarla.

Para Taha Choukhmane, profesor asociado de la Escuela de Administración Sloan del MIT, la mejor manera de usar la IA es como herramienta de apoyo para ampliar conocimientos. “Si les interesa saber qué es el mercado de valores o cuál es la diferencia entre un fondo mutuo y un fondo indexado, usar la IA para explicar estos conceptos puede ser muy útil, ya que permite a las personas aprovechar al máximo estos métodos”.

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