EE.UU. e Irán intensifican ataques a buques en el estrecho de Ormuz

Los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico de Irán, advirtieron este miércoles que iban a “apuntar” contra petroleros en Kuwait y Baréin, e instaron a las tripulaciones a “abandonar sus buques de inmediato”, según la agencia oficial Irna.

“Advertimos a todos los petroleros presentes en los puertos kuwaitíes y bareiníes, que acogen a estos terroristas y son cómplices de sus fechorías (…) Les advertimos que abandonen sus buques, porque serán tomados como objetivo”, declararon los Guardianes citados por Irna.

Minutos después, ese ejército iraní afirmó haber atacado el mismo miércoles en la madrugada dos buques de guerra estadounidenses y bases de Washington en Jordania, junto a una decena de barcos que intentaban cruzar el estrecho de Ormuz, como represalia a los ataques de la Casa Blanca contra petroleros iraníes.

Según un comunicado del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán (CGRI) -recogido en la agencia iraní Tasnim-, Teherán atacó la base Al Azraq, en Jordania, y dos destructores estadounidenses que transportaban misiles de crucero.

Más tarde, la CGRI indicó -en otro comunicado- que también atacó esta noche una decena de buques que intentaban atravesar “una zona prohibida” del estrecho de Ormuz con el apoyo de Estados Unidos y a ocho petroleros en aguas del Golfo Pérsico.

“El estrecho de Ormuz se encuentra bajo la fuerte y eficaz vigilancia y gestión de la fuerza naval de la CGRI”, señala la nota informativa, recogida por la agencia IRNA.

Por su parte, el Ejército jordano aseguró haber destruido dieciocho misiles iraníes que se dirigían contra su país, mientras que dos más cayeron en “zonas despobladas”.

Estos ataques de la república islámica son una represalia contra los bombardeos estadounidenses sobre petroleros iraníes horas antes.

Ataques estadounidenses

El martes, Estados Unidos confirmó la destrucción de cinco petroleros iraníes en respuesta a dos ataques con misiles balísticos lanzados por la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) contra un buque de guerra estadounidense durante los dos días anteriores.

Los ataques estadounidenses alcanzaron cinco buques petroleros vinculados a Irán cerca del Estrecho de Ormuz, como parte de la respuesta de Washington a las acciones de la Guardia Revolucionaria iraní, según informó el Comando Central en su cuenta oficial de X.

Previamente, la agencia iraní Tasnim, vinculada al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán (CGRI), informó que uno de los petroleros fue atacado en Jarg, sin provocar heridos.

Por su parte, la radiotelevisión estatal IRIB reportó otra embarcación atacada en el puerto de Jask, algo más al sur del estrecho de Ormuz, también sin dejar ninguna víctima.

Rubio: EE.UU. seguirá destruyendo petroleros iraníes

En respuesta a esos ataques, la Guardia Revolucionaria iraní advirtió que los petroleros de Kuwait y Baréin serán “blanco de ataques”, y pidió a las tripulaciones de los buques abandonar inmediatamente los puertos de ambos países, a los que acusó de ser cómplices de las acciones estadounidenses.

Mientras las tensiones se intensifican sobre el terreno, durante el sexto mes de guerra, Estados Unidos ha intensificado este martes su presión contra Irán con la sanción de 36 entidades e individuos ligados al sector de la aviación.

Las sanciones en este caso ponen el foco en 27 compañías aéreas que aún operan en Irán, en aquellos actores que brindan apoyo a Mahan Air, la principal aerolínea privada del país, y en canales financieros y de aprovisionamiento para el sector.

De igual forma, el secretario de Estado Marco Rubio dijo que Estados Unidos seguirá destruyendo petroleros iraníes como represalia a los ataques de Irán.

“Irán sigue intentando atacar buques de la Armada estadounidense, y cada vez que lo hagan o intenten hacerlo, perderán petroleros, y creo que hoy volverán a ser testigos de ello”, dijo Rubio a los periodistas durante una visita a Colombia.

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