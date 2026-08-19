Expertos advierten sobre estafas de falsos abogados a inmigrantes en California

Expertos advirtieron sobre el aumento de casos de personas que se hacen pasar por abogados legítimos para estafar a inmigrantes de California.

Marissa Montes, quien es abogada y profesora de una clínica legal de Loyola, fue víctima de usurpación de su identidad que utilizaron los estafadores para sorprender a miembros de la comunidad inmigrante.

“Una persona se hizo pasar por mí, diciendo que era abogada, como forma de estafar a la comunidad migrante“, declaró Montes, en una entrevista con la cadena Univision.

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De acuerdo con Montes, la persona que usurpó su identidad obtuvo su número de licencia de abogada de la Barra Estatal para hacerse pasar por ella.

“Mi licencia la sacó de la Barra Estatal para básicamente fingir que era yo, así que la falsificó, usando mi nombre; y cambiando la dirección de correo electrónico“, dijo la abogada.

Los delincuentes buscan la manera de obtener los datos de abogados legítimos con el propósito de que las personas a las que intentan estafar tengan la creencia de que están tratando con un abogado real.

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Montes dijo que una de las señales que identificó en un caso que involucró su identidad como abogada fue la manera en que el estafador contactaba a las víctimas.

Los estafadores realizaban consultas, principalmente por la vía telefónica, y siempre evitaban los encuentros presenciales.

“Nomás hacía consultas telefónicas, con servicios por todos los Estados Unidos. No daba consultas en persona ni daba información de su oficina“, mencionó.

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De esta manera, los especialistas recomendaron que, antes de contratar los servicios de un abogado, es necesario verificar la información que le proporcione y que realmente corresponda a un defensor legítimo.

Verificar que sea un abogado real

Agustín Hernández, abogado y supervisor de la Barra de Abogados de California, recomendó a las personas que tengan la necesidad de contratar a un defensor que pidan la mayor cantidad de información al jurista antes de contratar sus servicios.

“Pidan mucha información de ese abogado. Si el abogado es legítimo, no tiene problemas en darle nombre completo, el número de teléfono y correo electrónico, así como el domicilio físico de la oficina”, expresó Hernández.

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Cuando las personas obtengan esa información, debe ser corroborada directamente con la barra de abogados de su respectivo estado.

Los clientes también deben tener como señal de alerta la promesa de resultados garantizados.

Las personas que se dedican a las estafas pueden recurrir a la presión y la oferta de supuestos resultados extraordinarios para convencer a sus victimas de contratar sus servicios inmediatamente.

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“El estafador pone presión para que los contraten y firmen. Hay unos que les prometen, hacen promesas de grandiosos resultados, lo que sea, y no pueden hacer eso”, explicó Hernández.

El supervisor de la Barra de Abogados de California aseguró que cualquier persona que prometa un resultado garantizado debe ser considerada una señal de alerta.

Marissa Montes recomendó tener cuidado cuando el presunto abogado solicita que el dinero sea enviado directamente a una cuenta personal mediante aplicaciones o transferencias.

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“Si te piden pago por Zelle, Venmo o una transferencia a la cuenta personal”, alertó la abogada.

Según los expertos, otra señal de advertencia es que estas personas no acepten pagos con tarjeta de crédito, ya que este tipo de transacciones deja un registro de los documentos.

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