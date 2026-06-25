Reportan saqueos en zonas afectadas por los terremotos en Venezuela

En medio de la crisis humanitaria provocada por los dos fuertes terremotos que sacudieron a Venezuela esta semana, comenzaron a registrarse saqueos en establecimientos comerciales de la zona costera de La Guaira, una de las regiones más afectadas por el desastre.

Videos difundidos en redes sociales muestran a grupos de personas ingresando a locales comerciales dañados en Catia La Mar y retirando mercancía, mientras continúan las labores de búsqueda y rescate de sobrevivientes entre los escombros.

Testigos reportaron que algunos de los comercios afectados habían sufrido daños estructurales e incluso incendios parciales a causa de los sismos.

Los incidentes ocurren en un contexto de severas dificultades para el abastecimiento y la atención de los damnificados.

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Comienzan los Saqueos en La Guaira pic.twitter.com/QjJrN7TAvL — Monitor Noticias ?? (@MonitorNewsve) June 25, 2026

La Guaira fue declarada zona de desastre debido a la magnitud de los daños ocasionados por los terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 registrados el 24 de junio, considerados entre los más fuertes que han golpeado al país en más de un siglo.

Las autoridades mantienen desplegados equipos de rescate y seguridad en las áreas más afectadas, mientras organismos nacionales e internacionales continúan enviando ayuda humanitaria.

Sin embargo, habitantes de la región han denunciado escasez de alimentos, interrupciones en los servicios básicos y una limitada presencia de fuerzas de seguridad en algunos sectores.

El balance oficial de víctimas sigue aumentando conforme avanzan las tareas de remoción de escombros. Miles de personas permanecen desplazadas o incomunicadas, especialmente en localidades costeras cercanas a Caracas, donde se registraron algunos de los derrumbes más graves.

Los saqueos reflejan el clima de desesperación que se vive en varias comunidades afectadas por la catástrofe, mientras las autoridades intentan restablecer el orden y garantizar el suministro de ayuda a los damnificados.

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