EE.UU. reanuda deportaciones a Venezuela con 147 inmigrantes tras los terremotos

La administración Trump retomó esta semana los vuelos de deportación hacia Venezuela, poco más de un mes después de los terremotos que devastaron varias regiones del país y dejaron más de 6,000 muertos. El primer operativo trasladó a 147 inmigrantes venezolanos, marcando la reactivación de un proceso que había quedado interrumpido tras la emergencia.

De acuerdo con información publicada por el Washington Examiner, el vuelo aterrizó el lunes en el Aeropuerto Internacional General José Antonio Anzoátegui, en la ciudad de Barcelona, donde las autoridades venezolanas aseguraron que los repatriados fueron recibidos “con dignidad” y bajo los protocolos establecidos.

“El Aeropuerto Internacional General José Antonio Anzoátegui de Barcelona los recibió con dignidad, siguiendo todos los protocolos necesarios para asegurar un feliz reencuentro en nuestra nación”, señalaron las autoridades venezolanas en redes sociales.

Se reanudan los vuelos de deportación

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) evitó confirmar si habrá nuevos operativos en los próximos días.

“Por razones de seguridad operativa, no confirmaremos futuras operaciones de deportación”, respondió la dependencia al diario mencionado.

La reactivación de estos vuelos ocurre después de que el gobierno interino de Venezuela aceptara ampliar la recepción de personas deportadas desde Estados Unidos, en un contexto de mayores restricciones migratorias impulsadas por la administración de Donald Trump.

Entre esas medidas se encuentra el fin de diversas protecciones migratorias que habían beneficiado a cientos de miles de venezolanos, dejándolos expuestos a procedimientos de detención y deportación.

Persisten dudas tras la tragedia

El regreso de los vuelos también revive las preguntas sobre un incidente ocurrido el 24 de junio, cuando dos terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 sacudieron Venezuela.

Según el reporte, horas antes de los sismos, otro grupo de inmigrantes venezolanos había llegado desde Miami y fue alojado en un hotel que posteriormente colapsó por el movimiento telúrico.

Hasta ahora, ni Estados Unidos ni las autoridades venezolanas han hecho pública la lista de pasajeros de ese vuelo, el número oficial de fallecidos ni la identidad de los sobrevivientes, una situación que continúa generando cuestionamientos sobre la transparencia del caso.

Sigue leyendo: