Cynthia Klitbo afirma que quiere salir de “La Casa de los Famosos México 4”

Cynthia Klitbo expresó su deseo de abandonar “La Casa de los Famosos México 4”, esto debido al agotamiento físico y mental que está experimentando en el programa de telerrealidad después de seis semanas de aislamiento.

En una conversación con sus compañeros Masad Altamimi y Yahir, la actriz fue contundente: “Ya me quiero ir; yo espero que mi fandom lo entienda y me ayude a salir. No quiero estar más aquí; prefiero verlos afuera en un reventón. Para mí el experimento se acabó“.

Klitbo es una de las cinco nominadas de la sexta semana, junto a Flor Vigna, Ese Pérez, Gema Garoa y Memo Schutz. Sin embargo, las encuestas preliminares indican que el público desea que permanezca en la competencia al menos una semana más, lo que contradice sus intenciones.

Durante la transmisión del pasado 3 de septiembre, Cynthia protagonizó un tenso intercambio con los conductores Odalys Ramírez y Diego de Erice. Al ser consultada sobre cómo afrontaba la posibilidad de salir, la actriz respondió con evidente desinterés: “A estas alturas, por mí está bien si me voy. Yo ya estoy harta”.

Klitbo señaló las condiciones del encierro como un factor determinante en su decisión: “Ya llevamos seis semanas aquí, con el calor insoportable de la casa. No podemos salir por horas al jardín, no vemos el cielo; la psique de todos ya está muy mal“, aseguró.

¿Qué podría pasar?

Desde el inicio del reality, la actriz se ha ganado su lugar en la casa, siendo considerada como “la mamá”, ya que se encarga del orden y de organizar lo más esencial.

Sin embargo, en los últimos días su agotamiento es notable porque no se ha visto tan activa dentro de la competencia. Esto, el público lo ha mencionado en algunas publicaciones en las redes sociales del reality show.

También hay otro factor importante a considerar y es que la villana de telenovelas se ha ganado un espacio en la audiencia y eso se refleja en las encuestas independientes; este domingo estaba en el primer lugar junto a Memo. Esta situación podría significar que no será eliminada, a pesar de sus propios deseos.

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