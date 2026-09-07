Flor Vigna es la nueva eliminada de “La Casa de los Famosos México 4”

“La Casa de los Famosos México 4” tiene una nueva eliminada y se trata de la argentina Flor Vigna. Así, se convirtió en la sexta eliminada de esta temporada por decisión del público.

La bailarina y actriz enfrentó una de las votaciones más reñidas de la semana, compitiendo directamente con Ese Pérez, Memo Schutz, Gema Garoa y Cynthia Klitbo por un lugar en la competencia. Sin embargo, la decisión del público fue contundente y el voto popular sentenció su salida, dejándola fuera del juego.

Una participante polémica

Desde su ingreso, Flor Vigna se posicionó como una de las participantes más polémicas de la temporada. Su carácter fuerte y sus comentarios dentro de la casa generaron división de opiniones entre los seguidores del programa, lo que la mantuvo en el ojo del huracán durante varias semanas.

Con esta eliminación, Flor se suma a una creciente lista de expulsados que ya incluye a figuras como Aldo Rendón, Ximena Herrera, Arantza Ruiz, Moisés Peñaloza, Yanet García y Luis Chaparro.

Cada uno de ellos abandonó la casa en distintas galas, dejando un panorama cada vez más reducido y competitivo para los participantes que aún permanecen en la lucha por el codiciado premio final.

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