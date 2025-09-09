Revelan las cuatro opciones para ser el estadio de la Finalissima entre Argentina y España

La Finalissima entre Argentina, campeón de la Copa América 2024, y España, campeón de la Eurocopa 2024, ya tiene posibles escenarios definidos. El partido, previsto para disputarse en la ventana FIFA de marzo de 2026, aún no tiene sede confirmada, pero cuatro estadios se mencionan como alternativas.

De acuerdo con información publicada por medios españoles, las opciones son: el Estadio Lusail de Qatar, el Hard Rock Stadium de Miami, el Wembley Stadium de Londres y el Estadio Centenario de Montevideo.

El Lusail es recordado por los argentinos como el escenario en el que levantaron la Copa del Mundo 2022 tras vencer a Francia en la final. El Hard Rock Stadium, por su parte, fue sede de la última Copa América, en la que la Albiceleste se coronó ante Colombia. Wembley albergó la primera edición de la Finalissima en 2022, donde Argentina derrotó a Italia por 3-0.

En cuanto al Centenario, se trata del estadio donde se disputó la final del Mundial de 1930 y donde Uruguay se consagró campeón al vencer a Argentina. Según el diario As, esta opción es la que tiene más posibilidades debido a que la FIFA busca conmemorar el centenario de la primera Copa del Mundo en ese mismo escenario.

🚨 Possible venues for the Finalissima between Argentina and Spain:



– Estadio Centenario.

– Lusail Stadium.

– Hard Rock Stadium.

– Wembley Stadium.



— @eldesmarque pic.twitter.com/Cwh6rseXQ4 — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) September 8, 2025

Condiciones y antecedentes

La Federación Española de Fútbol (RFEF) condiciona el acuerdo a que España no deba disputar el repechaje europeo de clasificación al Mundial 2026. En caso de que la Roja deba afrontar esa instancia, la Finalissima quedaría en suspenso, ya que las fechas coincidirían con la ventana de marzo.

La organización del encuentro fue tratada durante el 75º Congreso de la FIFA en Asunción, Paraguay, donde Gianni Infantino (FIFA) y Aleksander Ceferin (UEFA) instaron a la AFA y a la RFEF a definir fecha y sede lo antes posible.

La Finalissima es la sucesora de la Copa Artemio Franchi, torneo que enfrentaba a los campeones de Europa y Sudamérica. En su primera edición bajo el nuevo formato, Argentina venció a Italia en Wembley en 2022.

El duelo de 2026 reunirá a dos selecciones ubicadas en los primeros lugares del ranking FIFA y servirá además como antesala del Mundial que organizarán Estados Unidos, México y Canadá.



Sigue leyendo:

· Haaland luce nuevo nombre en su camiseta con la selección de Noruega: ¿A qué se debe?

· Reportan que 10 de los 16 estadios sede en el Mundial 2026 han rebasado la temperatura límite para jugar fútbol

· Cabo Verde conmueve a África al quedar al borde de clasificar a su primer Mundial