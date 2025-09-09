Cabo Verde conmueve a África al quedar al borde de clasificar a su primer Mundial

Cabo Verde escribió una de las páginas más emocionantes de su historia futbolística al vencer 1-0 a Camerún en Praia, por la octava jornada del Grupo D de las Eliminatorias africanas rumbo al Mundial 2026. El resultado no solo lo mantiene en la cima de su zona, sino que lo deja a un paso de lograr la clasificación a la primera Copa del Mundo de su historia.

El gol que desató la locura llegó en el minuto 54. Dailon Rocha Livramento, delantero del Hellas Verona, definió con categoría en un mano a mano frente a André Onana, arquero del Manchester United. Con ese tanto, el conjunto insular sumó tres puntos vitales que lo separan cinco unidades de su escolta Camerún, cuando restan únicamente dos fechas por disputarse en octubre.

La magnitud del logro fue tal que, al finalizar el partido, miles de aficionados irrumpieron en el campo del Estadio Nacional para celebrar junto a sus jugadores. Para un país con menos de medio millón de habitantes, estar tan cerca del Mundial representa mucho más que un éxito deportivo: es un motivo de orgullo nacional.

🔥🇨🇻 La LOCURA TOTAL que se desató en Cabo Verde, después de ganarle un partido clave a Camerún que los deja al borde de su primer mundial!



Invasión total de cancha y bengalas. La magia del futbol africano en su máxima expresión! pic.twitter.com/lsUJ6EA0VQ — Nahuel Lanzón (@nahuelzn) September 9, 2025

Cómo está la clasificación en África

El triunfo coloca a Cabo Verde como líder del Grupo D con 19 puntos y una diferencia de +5, mientras que Camerún lo sigue con 15 unidades y +10 en el gol average. Aunque los cameruneses poseen una mejor diferencia de goles, la ventaja en puntos mantiene a los caboverdianos en control de su destino.

De acuerdo con el formato, solo los primeros de cada uno de los ocho grupos obtienen el pase directo al Mundial. A esos se sumará un noveno clasificado que saldrá del repechaje continental, en el que participarán los cuatro mejores segundos para disputar un boleto en la repesca internacional de la FIFA.

Hasta ahora, Marruecos y Túnez ya aseguraron su lugar en la máxima cita, dejando seis plazas directas aún disponibles para el continente africano.

Las Eliminatorias comenzaron el 15 de noviembre de 2023 y concluirán en noviembre de 2025. Si Cabo Verde mantiene el paso en las dos jornadas que restan, podría convertirse en la nueva cenicienta del fútbol africano y debutar en el Mundial que organizarán Estados Unidos, México y Canadá en 2026.



