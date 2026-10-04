Las tasas hipotecarias en EE. UU. aumentaron a 7.28%, el nivel más alto desde 2023.

De acuerdo con datos publicados este jueves por la entidad compradora de hipotecas Freddie Mac, la tasa hipotecaria fija a 30 años se disparó a uno de sus niveles más altos desde el 2023, ubicándose para inicios del mes de octubre en los 7.28% desde los 7.03% del cierre de septiembre.

Al respecto, Sam Khater, economista jefe de Freddie Mac, comentó que “con los tipos hipotecarios en su trayectoria actual, el mercado inmobiliario sigue viéndose respaldado por unas condiciones económicas favorables”, dijo en el informe.

Sin embargo, otros economistas como Hannah Jones de Realtor.com señalan que las tasas hipotecarias han subido casi un punto porcentual completo durante el último año, lo que ha afectado drásticamente el presupuesto de los compradores.

La situación actual del sector inmobiliario no es la más favorable para los propietarios o futuros compradores, quienes han seguido de cerca las fluctuaciones de los tipos de endeudamiento para volver al mercado. “En un entorno de tipos de interés tan volátil, lo mejor que pueden hacer los compradores es proteger su presupuesto de las fluctuaciones de los tipos”, indicó Jones.

Según la economista de Realtor.com, el actual aumento ha añadido más de $200 al pago mensual de capital e intereses de una vivienda de precio medio, incluso cuando el precio medio ha disminuido año tras año.

Hace un año, la tasa promedio hipotecaria rondaba el 6.30%, siendo la cifra más alta registrada desde noviembre del 2023; sin embargo, en el transcurso de los últimos seis meses de este año, los tipos de interés hipotecarios se han visto afectados por múltiples factores, entre ellos la inestabilidad económica generada por el conflicto con Irán, que ha provocado el encarecimiento de los precios de la energía y disparado la inflación hasta más del 3%.

También la rentabilidad de los bonos del Tesoro a 10 años ha influenciado en el mercado inmobiliario. Para la sesión bursátil de este jueves, los bonos alcanzaron los 5.34%, el nivel más alto desde 2002. Esto se puede traducir en una desaceleración de ciertos sectores de la economía ya sensibles a los tipos de interés, como en el caso de la vivienda u otros préstamos.

Para Therien, analista sénior de Edward Jones, “el aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro podría suponer un obstáculo al incrementar los costes de endeudamiento para los hogares y las empresas”, indicó.

Finalmente, la tasa hipotecaria promedio de tipo fijo a 15 años subió a los 6.60% desde los 6.42% de la semana pasada.

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