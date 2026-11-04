El veredicto médico definitivo arrojó luz sobre la tragedia que mantiene conmocionado al balompié de la península ibérica tras el penoso deceso en el hospital canario. El dictamen forense confirmó que la muerte de Jesús de Miguel se debió a un traumatismo torácico cerrado de alta energía, el cual terminó por colapsar las funciones vitales del delantero del Club Deportivo Tenerife.

La fuerte sacudida provocó que el atacante madrileño sufriera una parada cardiorrespiratoria fulminante sobre el césped, luego de chocar a toda velocidad contra el arquero del FC Andorra, Owono Ngua. Al recibir el impacto directo en el pecho, el sistema eléctrico del corazón sufrió un desajuste total que interrumpió de golpe el bombeo de sangre oxigenada hacia el cerebro.

¿Por qué no saltó la ambulancia a atender a Jesús de Miguel? ?



Según ha podido saber @rne el motivo es un protocolo exclusivamente médico.



??"La ambulancia no entró porque son los servicios médicos de cada club los que deciden cómo se gestiona la asistencia sanitaria sobre el? pic.twitter.com/brDqSPWA5k — RNE Deportes (@RNEdeportes) November 3, 2026

Aunque los paramédicos de la ambulancia le metieron velocidad al asunto y lograron recuperar el pulso del futbolista camino al centro médico, la gravedad de las lesiones internas terminó por pasar una factura sumamente costosa. El reporte clínico detalló que el estado del paciente empeoró de manera crítica a nivel neurológico durante la madrugada, decretándose el fallecimiento oficial a las 08:00 horas.

La contundencia del análisis médico obligó a los elementos de la Policía Nacional a abrir una carpeta de investigación judicial para desmenuzar a fondo las causas que provocaron el deceso. Los peritos revisarán las bitácoras hospitalarias y los videos de la transmisión para esclarecer si este traumatismo torácico fue un lance meramente incidental del juego o si se derivará en alguna responsabilidad.

El informe preliminar de la autopsia avanza que Jesús de Miguel murió por un 'traumatismo torácico accidental' https://t.co/7hPGdGuhcP — El Día (@eldia) November 4, 2026

Este tipo de fatalidades provocadas por un golpe directo en la zona del pecho son extremadamente raras en las ligas profesionales del planeta, pero cuentan con antecedentes que ponen la piel de gallina. En el año 2001, el portero ucraniano Serhiy Perkhun perdió la vida tras un fuerte impacto en la cabeza, mientras que en 2017 el meta indonesio Choirul Huda falleció por un paro cardíaco tras colisionar en su área.

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