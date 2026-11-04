El arquero Jesús Owono vive un auténtico calvario tras la trágica muerte de Jesús de Miguel

El guardameta del FC Andorra, Jesús Owono, rompió el silencio tras la tragedia que enlutó al balompié ibérico y confesó con el corazón en la mano que está atravesando por los días más amargos y oscuros de toda su vida. El portero africano quedó sumergido en una pesadilla total luego del desafortunado choque en tiempo de compensación que terminó por costarle la existencia al delantero madrileño Jesús de Miguel.

La jugada fue un auténtico impacto de rutina que se transformó en una fatalidad inimaginable pocas horas después en el hospital de la isla, dejando al arquero de Guinea Ecuatorial completamente en shock. Owono utilizó los canales oficiales del cuadro de los Pirineos para mandar un abrazo solidario a los deudos, reconociendo que le cuesta un mundo procesar que una disputa por el balón terminara en este drama.

? The goalkeeper Je?us Owono speaks for first time with a statement after Jesús de Miguel’s tragic passing.



“These are being the most difficult days of my life. It's hard for me to find the words and I find it very difficult to assimilate anything that has happened."



"I feel? pic.twitter.com/SBXG7LZxSq — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 4, 2026

El vestidor andorrano está que no lo calienta ni el sol por la consternación generalizada, mientras que el futbolista de 25 años dejó en claro que no piensa rehuir a las investigaciones o facturas que dicte el destino. El meta africano señaló que pondrá el pecho a las balas ante lo que venga con absoluto respeto, aunque por ahora su mente y sus oraciones están volcadas con la gente que quería al goleador del Tenerife.

FC Andorra released a statement on behalf of keeper Jesús Owono expressing support for Jesús de Miguel's family after being involved in the on-field collision that claimed de Miguel's life in their match on Tuesday.



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En las afueras del Estadio Heliodoro Rodríguez López, la fanaticada ya armó un altar con flores y veladoras para despedir a su guerrero, al tiempo que el Andorra exigió un alto a las especulaciones. La directiva pidió a los medios de comunicación y a la tribuna tener el tacto necesario ante esta dolorosa desgracia, cobijando a un Owono que anímicamente está completamente quebrado tras el accidente en la cancha.

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