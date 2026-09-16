Desaparece un ejecutivo de 48 años mientras practicaba paddleboarding frente a Florida

Las autoridades mantienen un operativo de búsqueda frente a la costa de Florida para localizar a Matt Pawlowski, un ejecutivo de la industria energética de 48 años que desapareció mientras practicaba paddleboarding cerca de Jupiter Beach.

Pawlowski fue visto por última vez alrededor de las 9:00 a.m. del lunes, informó la Guardia Costera de Estados Unidos.

Su familia reportó su desaparición después de que no regresara a casa tras salir a practicar paddleboarding.

La Guardia Costera difundió una alerta y desplegó equipos aéreos y embarcaciones para buscar al hombre en las zonas cercanas al punto donde fue visto por última vez.

Durante el operativo, una persona que se encontraba en el mar localizó una tabla de paddleboarding que coincidía con la descripción de la que utilizaba Pawlowski.

La tabla fue encontrada aproximadamente a 10 millas náuticas de Jupiter Island, según la Guardia Costera, y posteriormente fue entregada al departamento de policía local.

Sin embargo, Pawlowski no fue localizado.

Encuentran su tabla a unas 10 millas de la costa

La búsqueda comenzó después de que el hombre no regresara de su recorrido por el océano.

“Un buen samaritano localizó una tabla de paddleboarding que coincidía con la descripción utilizada por el paddleboarder desaparecido aproximadamente a 10 millas de Jupiter Island”, indicó la Guardia Costera en un comunicado.

La tabla fue entregada posteriormente a las autoridades locales.

Los equipos de rescate desplegaron aeronaves y unidades de superficie en las áreas cercanas a la última ubicación conocida de Pawlowski.

Las labores de búsqueda se extendieron durante la noche del lunes y las autoridades indicaron que continuarían con el operativo para localizar a la persona en el agua.

Hasta ahora, no se ha informado públicamente si Pawlowski llevaba algún dispositivo de comunicación o equipo de emergencia cuando salió al mar.

La Guardia Costera tampoco ha divulgado detalles sobre las circunstancias que pudieron provocar su desaparición.

La familia alertó a las autoridades tras no regresar a casa

La familia de Pawlowski se comunicó con las autoridades después de esperar su regreso y constatar que no había vuelto a casa.

Al momento de su desaparición llevaba un sombrero blanco, una camisa naranja y pantalones cortos grises, de acuerdo con la descripción difundida por la Guardia Costera.

Las autoridades han pedido a cualquier persona que tenga información que pueda ayudar a determinar su paradero que se comunique con la Guardia Costera.

El operativo se concentra en las aguas cercanas a Jupiter y Jupiter Island, mientras los equipos continúan revisando la zona.

Emily Glotz, quien practica paddleboarding con frecuencia, habló con WPTV sobre las condiciones que pueden encontrarse en el área donde desapareció Pawlowski.

“Está realmente agitado allí afuera, especialmente por el muelle y porque hay muchos barcos en esa zona”, dijo Glotz.

La mujer también señaló que las condiciones meteorológicas pueden cambiar y que por esa razón prefiere mantenerse cerca de la costa cuando practica este deporte.

“Uno nunca puede predecir el clima”, afirmó.

Las autoridades no han establecido públicamente si las condiciones del mar o del tiempo tuvieron alguna relación con la desaparición.

Pawlowski trabaja en el sector energético

Pawlowski se desempeña como vicepresidente de NextEra Energy Transmission, de acuerdo con información reportada por WPBF 25 News.

La compañía forma parte del sector de transmisión de energía eléctrica.

Mientras continúa la búsqueda, las autoridades han solicitado la colaboración de quienes puedan haber visto a Pawlowski o a su tabla de paddleboarding en el área.

Cualquier persona que tenga información sobre su posible paradero debe comunicarse con Coast Guard Sector Miami.

La búsqueda permanece activa y los equipos de rescate continúan rastreando las aguas frente a Florida.

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