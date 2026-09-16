Ed Sheeran reacciona a la polémica expulsión de Macklemore de su gira

La tensión tras la salida de Macklemore de “The Loop Tour” llevó a Ed Sheeran a pronunciarse públicamente. Tras la decisión de la promotora Messina Touring Group de apartar al rapero estadounidense de la gira del artista británico por proclamar mensajes a favor de Palestina durante sus actuaciones, el cantautor decidió emitir un comunicado a través de sus redes sociales para dar su versión de los hechos.

Sheeran comenzó su comunicado asegurando que se siente horrorizado por el conflicto entre Israel y Palestina, calificando el sufrimiento de ambos bandos como una tragedia humana. A pesar de subrayar su respeto hacia Macklemore —a quien invitó personalmente a la gira el año pasado—, aclaró que la cancelación de sus apariciones no fue una iniciativa personal, sino de los recintos y promotores involucrados.

Según explicó el intérprete de “Shape of You”, varias de las salas programadas en la gira estadounidense amenazaron con suspender las fechas si el rapero continuaba. Las advertencias surgieron a raíz de su actuación en Nueva Jersey, donde Macklemore proyectó imágenes de Gaza y gritó consignas políticas.

Pese a que Sheeran intentó mediar entre las partes conversando con directivos como Robert Kraft —propietario del Gillette Stadium— y diversos activistas, la postura de las empresas organizadoras resultó irretractable.

“La expulsión de Macklemore de la gira fue decisión del promotor. Nunca defraudaría a los fans ni abandonaría al equipo de la gira y a los músicos que dependen de mí para trabajar”, aseveró el británico en su mensaje.

Sheeran justificó además su negativa habitual a involucrarse en debates políticos sobre los escenarios argumentando la presencia de público infantil en sus conciertos. “Respeto la firmeza de Macklemore a la hora de alzar la voz. Sin embargo, existen distintas formas de abogar por el cambio. Yo elijo utilizar mi fama para ofrecer un espacio seguro y propiciar el diálogo en lugar de cerrarlo”, concluyó.

Por su parte, Macklemore restó importancia a las consecuencias personales contra él o Sheeran, recordando que las verdaderas víctimas son los civiles afectados por la guerra en Palestina. Además, el rapero calificó a Sheeran como un hermano, confiando en que este episodio no destruirá su amistad de más de una década.

Tras la expulsión de Macklemore de la gira, otros artistas como el productor Finneas, los irlandeses Aaron Rowe y Beoga, y el danés Lukas Graham anunciaron que no participarán en la gira.

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