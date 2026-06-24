Karim López en la NBA: por qué el mexicano pasó de los Pistons a los Grizzlies y qué le espera en Memphis

El caso de Karim López en el Draft de la NBA 2026 se convirtió en uno de los temas más comentados de esa noche. El alero mexicano fue anunciado inicialmente como selección de los Detroit Pistons, pero terminó oficialmente en los Memphis Grizzlies tras una serie de intercambios en primera ronda que modificaron varias elecciones simultáneamente.

A simple vista, el movimiento puede parecer un cambio de decisión repentino. Sin embargo, se trata de una de las mecánicas más habituales —aunque poco visibles— del Draft de la NBA: los trades en vivo antes de que los contratos se hagan oficiales.

Qué pasó realmente con el traspaso de Karim López en el Draft NBA

Karim López fue seleccionado con el pick 21 por Detroit, pero ese pick ya estaba dentro de un acuerdo previo entre franquicias.

Según el intercambio, los Grizzlies bajaron del pick 16 al 21, acumulando activos futuros, mientras Detroit y Oklahoma City ajustaban posiciones para seleccionar a los jugadores que realmente tenían en su radar.

El resultado final del movimiento fue claro:

Memphis obtiene a Karim López

Detroit sube o reorganiza su elección con otros prospectos

Oklahoma City también participa en el ajuste con picks intermedios

Este tipo de operación es común en la NBA moderna: los equipos acuerdan selecciones antes del anuncio oficial, pero el jugador aparece primero con el equipo “original” en el escenario.

Por qué los equipos hacen este tipo de intercambios en el Draft

El Draft NBA no es solo una selección de talento, sino un mercado activo de negociaciones en tiempo real.

En este caso, las tres franquicias buscaron maximizar valor:

Memphis Grizzlies : bajó posiciones, pero acumuló selecciones adicionales para fortalecer su reconstrucción

: bajó posiciones, pero acumuló selecciones adicionales para fortalecer su reconstrucción Detroit Pistons : ajustó su pick para asegurar un prospecto específico

: ajustó su pick para asegurar un prospecto específico Oklahoma City Thunder: optimizó su estrategia de desarrollo con más activos

Este tipo de movimientos se cierran minutos antes del anuncio oficial, pero requieren aprobación posterior de la liga, lo que explica la “transición” del jugador de una gorra a otra en cuestión de minutos.

Qué significa para Karim López llegar a Memphis

El cambio de Detroit a Memphis no es menor. Los dos proyectos deportivos son muy distintos.

Mientras los Pistons son un equipo en crecimiento competitivo, los Grizzlies atraviesan una etapa de construcción más flexible, lo que puede abrir más oportunidades para jóvenes como el mexicano.

En este contexto, Karim López podría tener:

Más minutos desde su año rookie

Participación en rotación desde la NBA Summer League

Desarrollo acelerado en un entorno de reconstrucción

Su versatilidad como alero y ala-pívot lo convierte en un perfil útil para un equipo que busca energía, defensa y crecimiento a medio plazo.

History made ???



Karim Lopez becomes the first Mexican-born player ever selected in the first round of the NBA draft. He's heading to Memphis in a reported trade with Detroit! pic.twitter.com/dmrgFj00LA — ESPN (@espn) June 24, 2026

El impacto del caso Karim López en la historia del Draft NBA

El caso del mexicano también entra en una lista de ejemplos famosos de jugadores que fueron seleccionados por un equipo y traspasados inmediatamente:

Kobe Bryant (Hornets → Lakers)

(Hornets → Lakers) Scottie Pippen (SuperSonics → Bulls)

(SuperSonics → Bulls) Kawhi Leonard (Pacers → Spurs)

(Pacers → Spurs) Luka Doncic (Hawks → Mavericks)

La diferencia es que, en el caso de López, el impacto también es histórico para su país: es uno de los pocos jugadores nacidos en México en llegar a la NBA y el primero en hacerlo en primera ronda en la era moderna del Draft.

Qué le espera a Karim López en la temporada 2026-27

En Memphis, el plan inicial apunta a desarrollo progresivo, no a protagonismo inmediato como estrella.

López competirá por minutos en una rotación joven, donde su principal objetivo será consolidarse como jugador de rol confiable en defensa y transición ofensiva.

Si el proyecto de los Grizzlies sigue en reconstrucción, su crecimiento podría acelerarse. Si el equipo decide competir más rápido de lo esperado, su rol dependerá de su adaptación al ritmo NBA.

En cualquier caso, su llegada a la liga ya representa un paso importante para el baloncesto mexicano y un inicio de carrera en un contexto ideal para evolucionar sin presión extrema.

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