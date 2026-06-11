“Profe” Ibáñez, reportero apresado en Sudáfrica, manda mensaje al Tri para que ganen: “Háganlo por mí”

A pocas horas del esperado debut de la selección de México en el Mundial 2026, el periodista de TUDN, Julio Ibáñez, compartió un emotivo video que rápidamente se volvió tendencia en redes sociales. El comunicador lanzó un mensaje cargado de sentimientos antes del enfrentamiento entre México y Sudáfrica, recordando la complicada experiencia que vivió en territorio africano.

El reportero hizo un llamado directo al equipo nacional para buscar el triunfo en un encuentro que, para él, tiene un significado mucho más profundo que el deportivo.

“La verdad vengo a decirles que lo hagan por mí, porque me humillaron y porque solamente esta espina que lastimó mi corazón, que puso en pausa tres meses de mi vida, se va a sanar con lo que más me mueve“, declaró Ibáñez.

Hoy como a muchos me costará trabajo dormir, mañana se juega una copa del mundo en casa y también se cobrará una revancha que va a pagar Sudáfrica, por eso le mando este mensaje desde el fondo de mi corazón a los jugadores de @miseleccionmx



Nos vemos mañana a través de @TUDNMEX? pic.twitter.com/ukZmbQLt7F — Julio ‘Profe’ Ibañez (@julioiba) June 11, 2026

La difícil experiencia de Julio Ibáñez en Sudáfrica

Las declaraciones del periodista están relacionadas con el proceso legal que enfrentó durante su estancia en Sudáfrica, donde fue detenido bajo acusaciones de terrorismo, espionaje, estancia ilegal en el país y crimen organizado.

Por esa razón, el encuentro entre la Selección Mexicana y el conjunto africano representa para él una especie de revancha emocional tras uno de los episodios más complicados de su carrera profesional.

“Ellos nos humillaron, nos discriminaron por ser mexicanos. Desde el día uno nos estaban siguiendo; estaban esperando cualquier pretexto, como fue el del dron, para acusarnos en su momento de terrorismo, espionaje, de estar ilegales en su país y de crimen organizado”, mencionó el reportero.

El encarcelamiento que marcó al periodista de TUDN

De acuerdo con su relato, Julio Ibáñez permaneció tres meses privado de la libertad en territorio sudafricano antes de recuperar su libertad.

Tras resolver su situación legal, el periodista regresó a México con el objetivo de reencontrarse con su familia y reincorporarse a sus actividades profesionales, especialmente de cara a la cobertura de la Copa del Mundo 2026, uno de los eventos deportivos más importantes del planeta.

Su historia generó gran repercusión entre aficionados y colegas de los medios de comunicación, quienes siguieron de cerca su caso durante los meses que permaneció fuera del país.

El mensaje final de Julio Ibáñez a la Selección Mexicana

En el mismo video, el comunicador recordó el desenlace del proceso que enfrentó en Sudáfrica y envió un mensaje de apoyo a los jugadores dirigidos por la Selección Mexicana antes del compromiso mundialista.

“La pesadilla ha terminado, nos declaramos culpables de volar un dron sin permiso, lo que equivalía a una multa de tránsito.

Sí conocí la cárcel de Sudáfrica, conocí lo que vive un país lleno de racismo, pero también fui víctima de ser mexicano. Señores, que tengan mucho éxito y pártanse la madr**”, finalizó en su video.

México vs Sudáfrica, un partido con carga emocional

Más allá de la importancia deportiva que representa el debut de la Selección Mexicana en la Copa del Mundo 2026, el partido ante Sudáfrica tendrá una carga especial para Julio Ibáñez, quien espera que una victoria del combinado nacional ayude a cerrar uno de los capítulos más difíciles de su vida.

Mientras el balón está por rodar, el mensaje del periodista ya ha generado miles de reacciones en redes sociales, convirtiéndose en una de las historias más comentadas en la previa del encuentro mundialista.

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