Una infección respiratoria obliga a Lady Gaga a suspender su concierto en Montreal

En el tramo final de su gira “Mayhem Ball”, Lady Gaga se vio obligada a cancelar su concierto esta noche en Montreal, Canadá. Según informó, está enfrentando una infección respiratoria. .

A solo horas del concierto, la cantante recurrió a sus redes sociales para dar la devastadora noticia a sus seguidores. “Siento mucho compartir que no puedo actuar esta noche y tengo que cancelar el concierto”, escribió en su historia de Instagram.

Gaga explicó que había estado luchando contra la infección durante los últimos días, intentando descansar y recuperarse, pero su estado de salud empeoró. “Mi médico me aconsejó encarecidamente que no actúe hoy y, siendo sincera, no creo que pueda darles la calidad de una actuación que mereces”, expresó la estrella.

Triste ante la cancelación

La intérprete no ocultó su frustración y tristeza ante la cancelación, especialmente por el cariño que le tiene a la ciudad y a sus fans. “Sé lo profundamente decepcionante que es esto. Y de verdad no podría sentirme peor por haberlos decepcionado”, agregó.

La estrella confesó que está “absolutamente destrozada” y lamentó el aviso a última hora.

La gira “Mayhem Ball”, que apoya su álbum ganador del Grammy “Mayhem”, comenzó en julio en Estados Unidos y ha llevado a Gaga por Europa y Australia.

No es la primera vez que problemas de salud interrumpen la gira: en septiembre de 2025, tuvo que posponer un concierto en Miami debido a problemas vocales. Tras un descanso vacacional, la gira se reanudó en enero en Japón y recientemente había regresado a Norteamérica.

Si su salud lo permite, Gaga espera poder cerrar el “Mayhem Ball” la próxima semana según lo planeado. Los conciertos están programados para el jueves y viernes en Saint Paul, culminando el próximo lunes con una gran final en el emblemático Madison Square Garden de Nueva York.

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