Lady Gaga revela nuevos detalles sobre su boda con Michael Polansky

Lady Gaga continúa escribiendo los capítulos más románticos de su vida junto al empresario Michael Polansky, con quien planea casarse “pronto”, según reveló la artista durante una reciente participación en el programa ‘Romantic Radio’, conducido por Bruno Mars para iHeartRadio.

La cantante de 39 años intervino mediante un mensaje de voz dirigido al intérprete de ‘Uptown Funk’: “Hola, Bruno. Mi prometido y yo hemos estado viajando todo el año, pero nos vamos a casar pronto. Esperábamos que quizá pudieras elegir una canción especial para nosotros”.

Tras escuchar el mensaje, Bruno Mars, de 40 años, reaccionó en directo: “Conozco esa voz. Esa es mi querida amiga Lady Gaga”. El artista recomendó entonces un tema de su nuevo álbum The Romantic para la ocasión: “Si estás buscando una canción para dedicarle a tu esposo, diría que, de este nuevo álbum mío, elijas ‘Risk It All’, la primera pista. Quiero dedicar esta canción a Lady Gaga y a su prometido. Michael, esto también es para ti”.

Lady Gaga y su prometido Michael Polansky planean casarse pronto, según lo que reveló la estrella pop. Crédito:Evan Agostini/Invision/AP.

Una relación sólida

La historia de amor entre la galardonada artista y el graduado de la Universidad de Harvard comenzó a hacerse pública en 2020, cuando fueron fotografiados besándose por primera vez durante una fiesta de Año Nuevo en Las Vegas. Poco después, oficializaron su relación asistiendo juntos a eventos posteriores al Super Bowl celebrado ese mismo año en Miami.

Durante el periodo de confinamiento por la pandemia de COVID-19, Polansky pasó la cuarentena junto a la cantante en su residencia de Malibu, fortaleciendo los lazos de su relación. En una entrevista concedida en noviembre de 2021 a The Hollywood Reporter, Lady Gaga expresó: “Mis perros y el hombre que amo son toda mi vida”.

La cantante confirmó públicamente su compromiso en julio de 2024 durante los Juegos Olímpicos de París. En una conversación con el entonces primer ministro francés Gabriel Attal, la artista presentó a Polansky refiriéndose a él como su “prometido”, confirmando así los rumores sobre su compromiso.

Más allá del aspecto romántico, la pareja también desarrolló una colaboración profesional. Polansky participó en la producción del álbum MAYHEM, publicado en 2025, donde figura como coproductor y coautor de varias canciones.

En una entrevista concedida en marzo de 2025 al presentador Zane Lowe para Apple Music, Lady Gaga reveló que una de las canciones del álbum surgió precisamente de una conversación íntima con Polansky sobre cómo le gustaría recibir una propuesta de matrimonio.

Por los momentos, todo indica que la pareja está disfrutando de su historia de amor mientras ultima los preparativos para su próxima boda, que promete convertirse en uno de los eventos más esperados del espectáculo.

Seguir leyendo: