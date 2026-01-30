Lady Gaga critica al ICE durante concierto en Tokio: “Me duele el corazón”

La cantante Lady Gaga, quien estará muy pronto de vuelta en Estados Unidos tras los conciertos que ofreció en Japón, aprovechó uno de sus shows en el Tokyo Dome para alzar la voz en contra de las acciones del ICE en Minnesota.

Por medio de un video, que está circulando en las redes sociales, se aprecia el instante en que la reconocida cantante se sentó en su piano y comenzó a hablar de un tema que le preocupa a su vuelta al país que la vio nacer.

En el material se oye a Lady Gaga condenando el actuar del ICE y la postura que ha adoptado el presidente Donald Trump para combatir la inmigración.

“Quiero tomarme un momento para hablar de algo que es extremadamente importante para mí. En un par de días regresaré a casa y me duele el corazón al pensar en las personas, los niños, las familias, en todo Estados Unidos, que están siendo perseguidos sin piedad por ICE”, inició diciendo Gaga al inicio del mensaje que dio el pasado 29 de enero.

A continuación se puso en el lugar de las familias migrantes, quienes han visto interrumpidos sus sueños de salir adelante ante la medidas adoptadas por la actual administración en distintos estados del país.

“Pienso en todo su sufrimiento y en cómo sus vidas están siendo destruidas ante nuestros ojos. En todos los que están en casa, viviendo con tanto miedo y buscando respuestas sobre qué debemos hacer. Cuando comunidades enteras pierden su sentido de seguridad y pertenencia, algo se rompe dentro de todos nosotros”, aseveró la intérprete de ‘Bad Romance’.

Stefani Joanne Angelina Germanotta, como es su nombre real, destacó la importancia de poner un alto a las acciones ejecutadas por el ICE, las cuales, en ocasiones, han estado acompañadas de episodios de violencia.

“Necesitamos recuperar la seguridad, la paz y la justicia. Las personas de bien no deberían tener que luchar tanto, ni arriesgar sus vidas por el bienestar y el respeto, y espero que nuestros líderes nos estén escuchando. Espero que nos escuchen cuando les pedimos que cambien de rumbo rápidamente y muestren compasión por todos en nuestro país”, concluyó la artista durante su emotivo discurso promigrantes, el cual se viralizó en las redes sociales.

