Lady Gaga detuvo un concierto luego de que un bailarían cayera del escenario

Lady Gaga demostró una vez más su profunda conexión con su equipo y su público al detener abruptamente una presentación de su gira mundial, Mayhem Ball Tour, en Sídney, Australia, luego de que uno de sus bailarines cayera del escenario.

El incidente, que rápidamente se viralizó en redes sociales, ocurrió durante la interpretación de la canción “Garden of Eden”. En medio del número musical, el bailarín, posteriormente identificado como Michael Dameski, se resbaló y cayó de la plataforma, que según reportes, estaba resbaladiza debido a la lluvia.

La reacción de Gaga fue inmediata y decisiva. La cantante, de 39 años, corrió hacia el borde del escenario e instruyó a su equipo de producción a “detener” la música y apagar las luces, generando un silencio dramático en el recinto.

En un momento de tensión, pero con la calma que la caracteriza, la artista se dirigió a su bailarín caído. “Solo un segundo”, dijo a los miles de asistentes antes de preguntar: “¿Estás bien?”.

Luego, se dirigió a sus fans para tranquilizarlos: “Acabamos de tener un accidente en el escenario. Todo está bien, solo esperen un segundo, por favor”. Los videos muestran a Gaga inclinándose para conversar con Dameski e incluso brindándole un fuerte abrazo antes de retomar su posición.

La rápida y empática acción de la cantante permitió evaluar la situación sin demora. Afortunadamente, Michael Dameski confirmó más tarde a través de sus redes sociales que se encontraba bien.

“Estoy bien. Feliz de haber podido terminar el último show del año. El espectáculo debe continuar”, escribió el bailarín junto con un video de él regresando al escenario para finalizar la canción junto a Gaga.

