Lady Gaga revela que filmó ‘A Star Is Born’ mientras tomaba litio

Siete años después del estreno de ‘A Star Is Born’, Lady Gaga abrió una de las historias más vulnerables de su carrera: durante la filmación de la cinta dirigida por Bradley Cooper, la vida imitaba al arte. En una reciente entrevista con Rolling Stone, la ganadora del Oscar confesó que estuvo bajo tratamiento con litio durante aquella intensa etapa profesional.

El rodaje coincidió con uno de los momentos más demandantes para la artista, quien simultáneamente trabajó en su álbum ‘Joanne’, realizó su gira mundial y se preparó para su icónico show de medio tiempo en el Super Bowl LI. La presión, dijo, la llevó al límite.

“Hice ‘A Star Is Born’ bajo los efectos del litio”, reveló. “Un día mi hermana me dijo: ‘Ya no veo a tu hermana’. Y cancelé la gira. Un día tuve que ingresar en un hospital psiquiátrico. Necesitaba un respiro. Me derrumbé por completo. Fue realmente aterrador. Hubo un momento en que pensé que no iba a recuperarme… Me siento muy afortunada de estar viva“.

El litio, un estabilizador del estado de ánimo, suele recetarse para tratar el trastorno bipolar y la depresión maníaca. Gaga ha sido abierta sobre sus luchas con la salud mental, incluso dedicó su sencillo ‘911’, del álbum Chromatica (2020), a su experiencia con los antipsicóticos.

A pesar de la crisis que vivió en ese período, Gaga aseguró que hoy se siente “una persona sana e íntegra”. Atribuye parte de esa transformación a su prometido, Michael Polansky, quien —afirma— ha sido un gran apoyo en su recuperación emocional.

“Estar enamorada de alguien que se preocupa por mi verdadero, yo marco una gran diferencia”, dijo. “¿Cómo aprendes a ser tú misma con alguien cuando no sabes cómo ser tú misma con nadie?”.

Planes de Gaga

Su trabajo en ‘A Star Is Born’ no solo marcó un punto de inflexión emocional, sino que le valió un Oscar y un Globo de Oro por su tema original ‘Shallow’. Ahora, Gaga se prepara para regresar a la gran pantalla con The Devil Wears Prada 2, cuyo estreno está programado para el 1 de mayo de 2026.

