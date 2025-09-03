Lady Gaga lanza videoclip de ‘The Dead Dance’, grabado en la Isla de las Muñecas de Xochimilco

La intérprete Lady Gaga inició el mes de septiembre a tambor batiente con el lanzamiento del videoclip de ‘The Dead Dance’, su más reciente tema, el cual promete dar muchísimo de qué hablar.

El video, que hasta el momento acumula más de 900,000 reproducciones, fue dirigido por el afamado Tim Burton, por lo que cuenta con todo su estilo.

En él se muestra a la reconocida cantante en la Isla de las Muñecas, en Xochimilco, la cual, como su nombre lo dice, es una isla llena de muñecas, ubicada en medio de un canal de agua al sur de Ciudad de México.

El videoclip, con duración de poco menos de cinco minutos, habría sido grabado el pasado mes de julio y en el se ve a Lady Gaga transformada en una muñeca de porcelana y rodeada de figuras colgantes, siendo de llamar la interacción que tuvo con decenas de muñecas.

Además de ser un tema incluido en la edición digital del álbum Mayhem, esta canción también forma parte de la segunda temporada de ‘Wednesday’, serie que acaba de estrenar su segunda parte por medio de Netflix y donde ella da vida a Rosaline Rotwood, por lo que promete ser un auténtico éxito.

Como era de esperarse el videoclip se apoderó de inmediato de los comentarios de aquellos que aplaudieron su colaboración con Tim Burton, pero también el lugar que eligieron para llevar a cabo su locación.

“Las muñecas de Xochimilco viendo a Lady Gaga llegar a su isla“, “La Isla de las Muñecas haciéndose famosa por Lady Gaga”, “Lady Gaga grabó video musical en la Isla de las Muñecas, dios es que ella es tan madre”, se lee en tan solo algunos de los comentarios que ha provocado su videoclip.

¿Quién es Lady Gaga en la serie ‘Wednesday’?

Gaga da vida a Rosaline Rotwood, una nueva y enigmática profesora de la Academia Nevermore, donde estudia Wednesday.

La imagen oficial muestra a la artista con una impactante cabellera platinada, cejas decoloradas y un vestido blanco de corte sobrio que contrasta con su piel pálida.

Una visión venenosa. Aquí tienes el primer vistazo a Lady Gaga como Rosaline Rotwood 🕷️



📷 Sophy Holland pic.twitter.com/qgcu1Zfisb — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) September 1, 2025

Sigue leyendo: