Lady Gaga sorprende con un inesperado cambio de look

Lady Gaga sorprendió a sus seguidores con un inesperado cambio de look en su paso por París durante una pausa de su gira Mayhem Ball por Europa.

De acuerdo con Page Six, la cantante, conocida por sus transformaciones radicales, regresó a un tono de cabello negro intenso, dejando atrás su característico rubio platino que lució apenas en octubre mientras filmaba la secuela de The Devil Wears Prada en Milán, Italia.

Con un peinado de rizos sueltos y elegante, que recogía hacia un lado, Gaga apareció en la Ciudad Luz vistiendo un traje de satén verde menta acompañado de un top negro transparente y gafas de sol a la moda, un outfit que combinó perfectamente con su renovada melena oscura.

Esta elección no solo marcó un contraste con su estilo reciente sino que también resaltó su faceta más audaz y sofisticada en la escena del espectáculo.

Cabe destacar que Lady Gaga no es ajena a este tono. En el pasado, la cantante ya había adoptado el cabello negro en ocasiones anteriores, como durante su aparición en The Late Show with Stephen Colbert en septiembre y en los Premios Grammy, donde también mostró un estilo arriesgado acorde con su personalidad artística.

Este cambio capilar llega en un momento de gran actividad para Lady Gaga, quien tras finalizar la etapa europea de su tour se prepara para continuar con varias presentaciones en Australia desde diciembre.

Con cada transformación, la artista reafirma su capacidad para sorprender y reinventarse, manteniendo siempre la atención de su público y los medios.

Este nuevo look es otra muestra del compromiso de Lady Gaga con su imagen y arte, elementos inseparables de una carrera que ha sabido combinar música, actuación y moda de manera magistral.

