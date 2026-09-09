¿Lady Gaga se casó en secreto con Michael Polansky?

Tras varias semanas en las que Lady Gaga ha mantenido una baja presencia pública, han comenzado a circular con fuerza los rumores de que la artista podría haber contraído matrimonio en secreto con su prometido, el empresario Michael Polansky.

Según revelaron fuentes del círculo cercano de la artista al medio británico Daily Mail, personas allegadas a la pareja consideran probable que hayan optado por una boda íntima y privada, y que actualmente se encuentren disfrutando de su luna de miel.

La última aparición pública de la intérprete de “Bad Romance” tuvo lugar a principios de agosto en el norte de California, cuando accedió a tomarse una foto con un admirador. Desde entonces, “nadie la ha visto ni ha sabido de ella en más de un mes”, señalaron los informantes.

Aunque la artista de 40 años no se ha ausentado por completo de las redes sociales —donde ha promocionado productos de su línea de cosméticos Haus Labs—, su marcado distanciamiento de los reflectores encaja con las declaraciones que realizó meses atrás. Durante una entrevista en marzo, la cantante confirmó sus planes de boda al declarar: “Nos vamos a casar pronto”.

Gaga y Polansky, cuya relación comenzó en 2019 y se oficializó como compromiso en 2024 durante los Juegos Olímpicos de París, ya habían manifestado en diversas ocasiones su preferencia por una ceremonia sencilla.

En entrevistas previas, ambos coincidieron en que no deseaban una boda ostentosa. Incluso llegaron a contemplar la idea de acudir de manera informal a un juzgado y celebrar con comida a domicilio, dada la intensa carga laboral de la cantante.

A la par de estos rumores de matrimonio, las fuentes afirman que la artista se encuentra muy entusiasmada con la idea de formar una familia. En reiteradas oportunidades, la cantante ha expresado su deseo de convertirse en madre y de tener varios hijos junto a Polansky, a quien considera el compañero ideal para esta nueva etapa de su vida.

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