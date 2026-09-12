¡Lady Gaga es mamá!: La cantante dio la bienvenida a su bebé junto a su prometido Michael Polansky

La cantante Lady Gaga y su prometido, el empresario e inversionista Michael Polansky, se convirtieron en padres de su primer hijo. La noticia trascendió luego de que la pareja fuera fotografiada paseando junto al recién nacido en el norte de California.

Aunque los representantes de la artista no han emitido comentarios, medios como la revista People y Page Six confirmaron el nacimiento. Por el momento, la pareja ha optado por mantener los detalles de la llegada de su primer bebé en estricta privacidad, por lo que no se ha revelado públicamente el sexo, el nombre ni la fecha exacta de nacimiento del pequeño.

La maternidad representa la materialización de un profundo deseo expresado por la intérprete de “Bad Romance” a lo largo de los años. En repetidas ocasiones, la cantante de 40 años había manifestado públicamente sus ansias de formar una familia. En intervenciones televisivas y entrevistas periodísticas, Gaga llegó a calificar la experiencia de ser madre como su “próximo gran papel”, destacando además la importancia de brindar a sus futuros hijos un espacio de libertad e identidad propia.

La historia de amor entre Lady Gaga y Michael Polansky, de 42 años, comenzó a finales de 2019 y se hizo pública a inicios de 2020. Tras compartir el periodo de confinamiento por la pandemia en la residencia de la cantante en Malibú, la pareja fortaleció una sólida relación que combina el apoyo personal con la colaboración profesional y filantrópica.

El compromiso de la pareja se dio a conocer formalmente a mediados de 2024, durante los Juegos Olímpicos de París, cuando Gaga presentó afectuosamente a Polansky como su prometido ante las autoridades locales.

Tras culminar en abril su exitosa gira mundial “Mayhem Ball”, la artista redujo de manera paulatina sus apariciones públicas para enfocarse en su vida privada.

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