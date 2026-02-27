Gobernador de Maryland le reprocha a Trump haber encarecido el coste de vida mediante aranceles

Wes Moore, gobernador de Maryland, volvió a la carga en contra del presidente Donald Trump y a través de una carta lo responsabilizó por haber incrementado el coste de vida a partir de su política arancelaria.

“Hace tiempo que digo que, si bien los aranceles son una herramienta del comercio internacional, la administración Trump-Vance ha declarado la guerra a nuestras familias y nos ha aumentado los impuestos a todos”, escribió.

Consciente de que hace unos días la Corte Suprema dictaminó que era ilegal que la administración Trump impusiera aranceles amparándose en la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, el demócrata de 47 años le exigió al jefe de la nación reembolsarles a las familias de Maryland la parte equivalente al dinero captado durante meses mediante el gravamen de mercancías provenientes del extranjero cuyo costo adicional fue cubierto por el consumidor final y no por las empresas intermediarias.

“El costo financiero para nuestro estado ha sido significativo. Si el gobierno federal recaudó fondos bajo una política inconstitucional, tiene la obligación legal y moral de devolver esos fondos a las personas a quienes les fueron quitados”, subrayó.

La estimación del gobernador Wes Moore es que los aranceles han afectado al presupuesto de las familias de Maryland hasta en $1,744 dólares. (Crédito: Brian Witte / AP)

Cabe señalar que la posición asumida por Wes Moore se respalda en las conclusiones del Comité Económico Conjunto, las cuales apuntan que el coste arancelario promedio de un hogar estadounidense ronda en $1,744 dólares.

Basado en ello, el político afroamericano estima que, en la entidad a su cargo, el impacto de las políticas impulsadas desde Washington alcanzó cerca de $4,000 millones de dólares en afectaciones para la ciudadanía.

“Este es dinero real que se les ha quitado a las familias de Maryland; ahora la Administración Trump debe hacer lo correcto y reembolsar a los residentes de Maryland. No se trata solo de malas políticas; se trata de que la Corte Suprema haya dejado claro que estas acciones unilaterales son ilegales”, reiteró.

Sin embargo, continúa sin definirse cómo los tribunales inferiores deberán gestionar las solicitudes de reembolso, lo cual podría llevar meses e incluso años.

Por el momento, ningún miembro de la Casa Blanca se manifestó con respecto al documento enviado por el gobernador de Maryland.

